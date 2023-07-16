Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldız savaşı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1959 öncesi şampiyonluklar konusunu değerlendirmek üzere bir komisyon oluşturulmasına karar verdi.





TFF 1959 yılı öncesi şampiyonluklar için komisyon kuracak

TFF'nin açıklamasında, söz konusu komisyonun 1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmi statüsünü değerlendireceği belirtildi. TFF'nin 1959 öncesi şampiyonluklar için komisyon oluşturma kararı Fenerbahçe tarafından olumlu karşılanırken, Galatasaray sert bir açıklamayla karara tepki gösterdi.









FENERBAHÇE: ÖNEMLİ BULUYORUZ





Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, 1959 öncesi şampiyonlukların tescili için 6 Mart 2021'de TFF'ye resmi başvuruda bulunulduğu hatırlatıldı. Açıklamada, "Başvurumuz ile ilgili geç kalınmış olsa da adımlar atılmış ve atılacak olmasını önemli bulduğumuzu, tüm süreci ve atılacak yeni adımları dikkatle takip edeceğimizi, tarihi kanıtları ve örnekleriyle yapılmış resmi başvurumuzla ilgili alınacak her karar ile ilgili atacağımız bir sonraki adım için hazırlıklı olduğumuzu, ilgililere ve kamuoyuna vurgulamak istiyoruz" ifadeleri yer aldı. Komisyonun tarafsız tarihçi ve hukukçulardan oluşması gerektiği vurgulanan açıklamada, "100. kuruluş yılını kutlayan Türkiye Futbol Federasyonu’nun Türk futbolunun efsane isimlerinin mücadele ettiği, alın terleri ile kazandıkları şampiyonluklar ile ilgili en doğru kararı vereceğine inanmak istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.





GALATASARAY: BU YILDIZLAR KİRLİ





Galatasaray Kulübü ise komisyonun acilen lağvedilmesini istedi. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında "Komisyon kurma kararı, Türk futbol camiasını bulandırmak ve kaosa sürüklemek için yeni bir hesap yapıldığını açıkça göstermektedir" ifadeleri yer aldı. Türkiye Kupası final maçının ardından seremoniye 5 yıldızlı logonun yer aldığı formayla katılan Fenerbahçe ile ilgili disiplin kararının halen açıklanmadığı belirtilen açıklama şöyle devam etti: "Yaşanan gelişmeler ışığında soruyoruz: TFF ile Fenerbahçe Spor Kulübü arasında bu konuyla ilgili yapılmış bir görüşme ve pazarlık var mıdır? Bu görüşmede Sayın Ali Koç’un kendi camiasına karşı zor duruma düşmemesi adına kendisine bu konunun bir komisyona havale edilmesi sözü verilmiş midir? TFF ile nasıl bir görüşme gerçekleşmiştir ki kararları tartışılmaz olan Tahkim Kurulu’nun geçmişte kulüplerin şampiyonluklarıyla ilgili almış olduğu kararlar hiçe sayılmaya çalışılmaktadır? Neredeyse mahalle arasında yapılan maçlardan şampiyonluk istemeye hazır bu anlayışın hukuk ve ahlak kurallarının dışına çıkıp arka kapılardan çözüm bulma isteğine daha ne kadar göz yumulacaktır? Hesap bellidir, bu yıldızlar kirlidir!"









"Acilen lağvedilmeli"

Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklar ile ilgili başvurusunun "Türk futbolunun birçok önemli konusu varken sadece kendisine ayrıcalık arayan, yaratılmaya çalışılan birlik ve beraberlik ortamına dinamit koymaya çalışan bir davranış" diye nitelendiği açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü olarak, Türkiye Kupası Finali’nde hukuka aykırı olarak seremoniye beş yıldızlı formayla çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü’ne gerekli cezanın tayin edilmesi ve oluşturulan bu komisyonun acilen lağvedilmesini talep ettiğimizi Türkiye Futbol Federasyonu’na ve kamuoyuna duyuruyoruz" ifadeleri kullanıldı.