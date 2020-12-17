Samanyolu Haber /Gündem / Akit TV'de skandal sözler: Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri /17 Aralık 2020 10:24

Akit TV'de skandal sözler: Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri

Sakarya Üniversitesi'nden Prof. Ebubekir Sofuoğlu, Akit TV'de katıldığı programda üniversiteler için "Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri" dedi.

Akit TV'de skandal sözler: Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri

Akit TV’de yayınlanan programa katılan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Z kuşağını 'hedonist' olmakla suçlarken, üniversitedeki derslere katılımın düşük olduğunu söyledi.

Sofuoğlu konuşmasının devamında üniversitelerle ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri” ifadelerini kullandı. Stüdyodaki konuklar ise Sofuoğlu’na sözlerine “Hocam yapmayın. Biraz ağır oldu” diye tepki gösterdi. Sofuoğlu ise “Gördüğüm var. İstisna değil. Gelin ben sizi gezdireyim. Komşular size söyleyecek, emlakçılar size söyleyecek. Siz nerede yaşıyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Sofuoğlu daha öncede, "Google'ı Abdülhamid buldu", "İstanbul Sözleşmesi çok kan dökecek" gibi açıklamalarıyla gündeme gelmişti.  

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Akit TV'de skandal sözler: Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri

Akit TV'de skandal sözler: Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri

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