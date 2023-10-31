Samanyolu Haber /Gündem / AKP, Ayasofya ziyaretini yeniden paralı yapıyor /31 Ekim 2023 11:10

AKP, Ayasofya ziyaretini yeniden paralı yapıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya'da 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren UNESCO'nun tavsiyesi ile ziyaretçi yönetim planı uygulamasına geçeceklerini açıkladı. Ersoy, 15 Ocak’tan itibaren Ayasofya'nın yabancı ziyaretçilere ücretli olacağını ancak ibadet için ücretsiz olacağını söyledi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya hakkında UNESCO'nun tavsiyesi üzerine 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren ziyaretçi yönetim planı uygulamasına geçeceklerini söyledi.

Ersoy Ayasofya'nın yabancı ziyaretçilere ücretli olacağını ancak ibadet gerçekleştirmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları için ücretsiz olacağını söyledi. 

Birgün'de yer alan habere göre İstanbul’da bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Mehmet Nuri Ersoy, güncel turizm verileri ve Ayasofya’nın restorasyon süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Ersoy, Ayasofya'da 15 Ocak 2024'ten itibaren ziyaretçi yönetim planının uygulamaya sokulacağını belirterek “15 Ocak’tan itibaren yabancı ziyaretçilere ücretli olacak. İbadetlerini ifa etmek üzere gelen Türk vatandaşlarından ücret alınmayacak" ifadelerini kullandı. 

"KONAKLAMA SEKTÖRÜNÜN DENETİMİ BAKANLIĞA GEÇİYOR"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm gelirleri hakkında ise geçtiğimiz yıla kıyasla artışın söz konusu olduğunu söyledi.

Ersoy ayrıca 2024 yılı sonunda konaklama sektörünün tamamının bakanlık denetimine gireceğini söyledi.

Ersoy, şöyle konuştu:

“Turizm geliri ilk 9 ayda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 20.1 artışla 42 milyar dolara yükseldi. Yıl sonunda 55.6 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ortalama kalış süresi ilk 9 ayda 9,5 gece oldu. Geçen seneye göre yüzde 6 azalış yaşandı. Kişi başı gecelik harcamanın 2023'te geçen seneye göre yüzde 12.7 artışla 100 dolara ulaşması tahmin ediliyor."
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