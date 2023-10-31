Samanyolu Haber /Gündem / MİT'ten Saray'a 'yargıda çürüme' raporu: Suç örgütlerinden ilginç taktik /31 Ekim 2023 11:06

MİT'ten Saray'a 'yargıda çürüme' raporu: Suç örgütlerinden ilginç taktik

MİT’in, yargıdaki çürümeye dair Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu raporda, uyuşturucu kaçakçılığından soruşturulan kişilerin adreslerini Bakırköy Adliyesi'nin sorumluluk bölgelerine taşıdıkları öne sürüldü. İddiaya göre, Bakırköy Adliyesi'nde tahliye kararlarının kolay alındığı tespit edildi.

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T24 yazarı Tolga Şardan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) da yargıya dair bir rapor hazırlayarak Cumhurbaşkanlığı’na sunduğunu dile getirdi. Bugünkü köşesine rapora dair edindiği bilgileri paylaşan Şardan, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Dosyaların içeriği, dosyalar üzerinde karar veren yargı mensupları ve dosyaları takip edip sonuçlanmasını sağlayan dosya takipçilerinden oluşan bağlantılar tespit edildi. Para karşılığında verilen erişimin engellenmesi kararlarının yanı sıra, soru işaretlerine neden olan ilginç tahliye ve tutuklama kararlarına imza atan yargı mensupları belirlendi."

KAÇAKÇILAR, BAKIRKÖY ADLİYESİ BÖLGESİNE YÖNELİYOR
Yargıdaki çürüme iddialarının ilk merkezinde İstanbul Bakırköy Adliyesi'nin bulunduğuna dikkat çeken Şardan, raporda Bakırköy Adliyesi'ne dair yapılan şu tespite de yer verdi:

"Özellikle uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle haklarında adli soruşturma başlatılanlar, ikametlerini, iş yerlerini, şirketlerini Bakırköy Adliyesi'nin sorumluluk bölgelerine taşıyorlar. Böylelikle adli süreçlerde Bakırköy Adliyesi'nde gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamalarında daha kolay karar alma olanağı yaratılıyor."
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