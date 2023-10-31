CHP'de kurultay hazırlıkları hızla devam ediyor

CHP’nin hafta sonu yapılacak olan 38. Olağan Kurultayı öncesinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında son olağan toplantısını yaptı.

MYK toplantısında Kılıçdaroğlu’nun, kurultayda kavga görüntüleri yaşanmaması için dikkatli olunması uyarısında bulunduğu ve “kurultay bayram havasında geçsin” mesajı verdiği öğrenildi.

Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek kurultayın ana sloganına ilişkin MYK üyelerinin önerilerini de alan Kılıçdaroğlu’nun kurultay konuşmasında kapsamlı bir seçim değerlendirmesinin ardından, partinin yeni yol haritasını açıklaması bekleniyor.

Parti Meclisi (PM) üyeliği için Perşembe günü toplanacak il başkanlarından da öneriler alacak olan Kılıçdaroğlu’nun, listesinde kadın ve genç kotasını kesin olarak uygulayacağı ve kapsamlı değişikliğe gideceğine dikkat çekiliyor.



Yenilenme ve birlik beraberlik teması ağırlık kazandı

BBC Türkçe’nin parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Divan Başkanlığı’nı üstleneceği kurultayda ana slogan olarak, MYK üyelerinden ağırlıklı olarak “İkinci Yüzyılda Demokrasi”, “yenilenme ve dönüşüme” vurgu yapan öneriler geldi. CHP kurmayları, kurultayın ana sloganının da bu temaları yansıtan nitelikte olması bekleniyor





Kurultay’da CHP’nin Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle hazırladığı 100. Yıl Marşı’nın yanı sıra, kurultay için hazırlanan bir şarkı ilk kez çalınacak ve yine İkinci Yüzyıl vurgusunun öne çıktığı bir sinevizyon gösterisi yer alacak.





MYK toplantısında Kılıçdaroğlu, kurultayda “birlik ve beraberlik” görüntüsünün korunmasını, sözlü ya da fiziki olarak kavga, gerginlik yaşanmaması için önlem alınmasını istedi. MYK üyelerinden kişisel tartışmalara girmemelerini isteyen Kılıçdaroğlu’nun, “Kurultay bayram havasında geçsin” mesajı verdiği öğrenildi.









Kılıçdaroğlu kurultayda ne mesajlar verecek?

MYK üyelerinden kurultay konuşmasına ilişkin önerilerini de alan Kılıçdaroğlu’nun kapsamlı bir seçim değerlendirmesi yapması bekleniyor. Yakın kurmaylarına göre Kılıçdaroğlu, konuşmasında, partinin kurultay sonrasına ilişkin yol haritasını açıklayacak, “değişim sürecini tarif edecek.”





Kılıçdaroğlu Sözcü Televizyonu’ndan İpek Özbey’e verdiği röportajda partiyi “bilgili, birikimli bir sosyal demokrata devredeceğini” söylemişti.





Kılıçdaroğlu’nun bu sözleriyle belli bir kişiyi mi, yoksa bir hedefi mi işaret ettiği de kulislerde tartışılıyor.





Genel Merkez kaynakları Kılıçdaroğlu’nun bu sözleriyle belli bir kişiyi işaret etmediğini, “partinin yeni istikametinin sosyal demokrasi ekseninde olacağına” vurgu yaptığını ifade ediyorlar.





2028 adayının nitelikleri

CHP liderinin Kurultay’da da bu sözlerine daha açıklık getireceği ve 2028 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayının niteliklerine ilişkin de görüşlerini açıklayacağı ifade ediliyor.





Ayrıca yaklaşan yerel seçimler nedeniyle, parti içi tartışmalara son verilip, seçimin kazanılması için elbirliğiyle çalışılması çağrısı yapması bekleniyor.





Kılıçdaroğlu, Perşembe günü de kurultay öncesinde partisinin il başkanları ile toplantı yapacak.





Genel Merkez kaynaklarının verdiği bilgiye göre il başkanlarının PM listesi için önerilerini de alacağı belirtilen Kılıçdaroğlu 52 kişilik anahtar listesi için çalışma yapacak.





Çarşaf liste ile yapılacak kurultayda, PM üyeliği için rekor sayıda aday çıkabileceği tahmini yapılıyor.





Listesinin delinmemesi için kadın ve genç kotasını katı bir şekilde uygulayacağı belirtilen Kılıçdaroğlu’nun PM listesinde, “kadın hakları konusunda sembol bir isme” de yer vereceği konuşuluyor.





Genel Merkez kaynakları, Kılıçdaroğlu’nun PM’de kapsamlı değişikliğe gideceğine işaret ederek “Kadrolarda büyük değişim yaşanacak, yeni aktörler ortaya çıkacak. Yeniliği ve değişimi tüm Türkiye görecek” iddiasını dile getiriyor.