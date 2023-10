İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde kontrolü elinde bulunduran Hamas'a karşı savaşta ateşkesi reddetti. Netanyahu dün düzenlediği basın toplantısında, "Pearl Harbor'un bombalanmasından veya 11 Eylül terör saldırılarından sonra ABD nasıl ateşkesi kabul etmediyse, İsrail de 7 Ekim'deki korkunç saldırılar sonrasında Hamas ile çatışmaları durdurmayı kabul etmeyecek" şeklinde konuştu. Netanyahu, "İsrail'e ateşkesi kabul et çağrıları, Hamas'a, terörizme, barbarlığa teslim ol çağrılarıdır. Bu olmayacak… İncil der ki, barışın zamanı var ve savaşın zamanı var. Şimdi savaş zamanı" ifadelerini kullandı.







"Her uygar ulus İsrail'in yanında yer almalı ve ön koşul olmaksızın rehinelerin serbest bırakılmasını talep etmelidir" diyen Netanyahu, "Uygar güçler ile barbar güçler arasında" bir çizgi çektiklerini ifade etti.





DW Türkçe'nin haberine göre uygar ülkelerin İsrail'e destek vermesini umduğunu belirten Netanyahu, "Çünkü İsrail'in mücadelesi sizin mücadeleniz. Çünkü Hamas ve İran'ın oluşturduğu şer ekseni kazanırsa, bir sonraki hedef siz olacaksınız. Bu nedenle İsrail'in zaferi sizin zaferiniz olacak" ifadelerini kullandı. Netanyau, Hamas'ı "tarihin çöplüğüne fırlatacaklarını" da sözlerine ekledi.





Askeri yetkililerin değerlendirmelerine işaret eden Netanyahu, İsrail birliklerinin Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatının rehinelerin kurtarılmasını mümkün kılabileceğini söyledi. Netanyahu, "Hamas, baskı olmadığı sürece bunu yapmayacak" dedi.





Netanyahu, Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden sivillerin sayısının artmasına yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Sivillerin İsrail'in çağrısına uyarak, Gazze Şeridi'nin güneyine gitmelerinin sivil kayıplarını önleyeceğini ifade eden Netanyahu "Hiçbir sivil ölmemeli" dedi. İsrail Başbakanı, Hamas'ı da sivillerin güneye gitmesini engellemekle suçladı.





Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin terör örgütleri listesindeki Hamas'ın verdiği bilgilere göre, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları sonrasında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanında hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bini aştı.





Netanyahu'nun ateşkesi reddeden sözleri sonrasında ABD'den de bu aşamada ateşkesi desteklemediği açıklaması geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Ateşkesin bu aşamada doğru yanıt olduğuna inanmıyoruz" dedi. Kirby, dün yaptığı açıklamada "Şu an için ateşkesi desteklemiyoruz" şeklinde konuştu. Kirby, ancak bunun yerine Gazze Şeridi'ndeki sivil halka yardım için geçici ateşkesin düşünebileceğini söyledi. Kirby, Gazze Şeridi'ndeki sivil halk için her gün yardım taşıyan 100 tırın gönderilmesinin gelecek günlerde mümkün olabileceğini de sözlerine ekledi. Birleşmiş Milletler bölgedeki halka yardım için her gün en az 100 yardım tırının Gazze Şeridi'ne gönderilmesi gerektiğini belirtiyor.Son olarak dün bölgeye 33 tır gönderilmişti.