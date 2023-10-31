ABD bazı Afrika ülkelerini ticaret programından çıkarmayı planlıyor

ABD Başkanı Joe Biden, Gabon, Nijer, Uganda ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası (AGOA) ticaret programından çıkarma niyetinde olduğunu söyledi.





Biden dün yaptığı açıklamada, ülkesinin bu adımı Orta Afrika Cumhuriyeti ve Uganda'nın "uluslararası kabul görmüş insan haklarını ağır şekilde ihlal etmeleri nedeniyle" atmayı planladığını dile getirdi.





Biden ayrıca, Nijer ve Gabon'un siyasi çoğulculuğu ve hukukun üstünlüğünü tesis etmedeki ya da bu yönde sürekli ilerleme kaydetmedeki başarısızlıklarına da atıfta bulundu.





ABD Başkanı, Temsilciler Meclisi Başkanı'na konuya ilişkin gönderdiği mektupta, "ABD ile Orta Afrika Cumhuriyeti, Gabon, Nijer ve Uganda arasındaki yoğun temaslara rağmen, bu ülkeler ABD'nin AGOA uygunluk kriterlerine uymadıkları yönündeki endişelerini gidermekte başarısız oldular" ifadelerine yer verdi.





Biden, bu ülkelerin AGOA kapsamında yararlanıcı Sahraaltı Afrika ülkeleri olarak belirlenmesini 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren sona erdirmeyi planladığını kaydetti. ABD Başkanı diğer yandan bu ülkelerin programın uygunluk koşullarını karşılayıp karşılamadıklarını değerlendirmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.





2000 yılında başlatılan AGOA, uygun ülkelerden yapılan ihracata ABD pazarına gümrüksüz erişim hakkı tanıyor. Eylül 2025'te sona erecek olan AGOA'nın uzatılıp uzatılmayacağı ve ne kadar süreyle uzatılacağı konusunda tartışmalar devam ediyor.