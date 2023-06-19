Samanyolu Haber /Gündem / AKP, AYM'nin HDP kararını beğenmedi /19 Haziran 2023 18:21

AKP, AYM'nin HDP kararını beğenmedi

AKP MKYK toplantısının ardından açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AYM'nin Yargıtay tarafından HDP'ye yönelik 'hazine yardımına bloke' talebini reddetmesine ilişkin karara tepki gösterdi.

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AKP MKYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu. 

Çelik HDP'nin Hazine yardımının bloke edilmesiyle ilgili AYM kararı için "Bu dünyanın çeşitli yerlerinde de görüneceği gibi hukuk devletin korunması için en güçlü tedbirler alınır. Terör paylaştığımız bütün insani değerlerin düşmanıdır. AYM bu kararları alıyor ama bu değerlendirmelerde hep tek taraflı bir bakış açısı oluyor.  AYM bu kararıyla teröre karşı alınacak tedbirler karşısında zaaf oluşturacak bir karar olmuştur" dedi.  


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