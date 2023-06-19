Samanyolu Haber /Gündem / Süleyman Soylu ve korumaları hakkında suç duyurusu! /19 Haziran 2023 17:57

Süleyman Soylu ve korumaları hakkında suç duyurusu!

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun seçim gezisi sırasında kalp işareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınarak darbedilen 23 yaşındaki İsmail İshak Arslan, suç duyurusunda bulundu.

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İstanbul Üsküdar'da 26 Mayıs tarihinde eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya kalp işareti yaptığı belirtilen İsmail İshak Arslan, yaka paça gözaltına alınıp siyah bir araca bindirilerek darbedilmişti.

Avukat Onur Cingil, müvekkili üniversite öğrencisi İsmail İshak Arslan'ın, bakanın korumaları tarafından bir araca bindirilerek yaklaşık 5 dakika boyunca darp edilip kötü muameleye bırakılmasıyla ilgili İstanbul Anadolu Adliyesi'ne suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

Dilekçede, Soylu'nun mitingde sarf ettiği sözlerden rahatsız olan gencin, kalp işareti yaptıktan sonra olay yerinden ayrılırken bakanın korumaları tarafından zorla bir araca bindirilerek yaklaşık 2 kilometre boyunca araçtaki diğer güvenlik güçleriyle birlikte darp edildiği ve ağır hakarete uğradığı anlatıldı.

"İZ BIRAKACAK ŞEKİLDE ŞİDDET UYGULANMIŞ"
Dilekçede buna ilişkin, "Müvekkilin kafası, aracın üst kısmına vurulmuş, vücudunun farklı bölgelerine iz bırakacak şekilde şiddet uygulanmış, kafasına defalarca kez yumruk atılmış ve müvekkile küfürler edilmiştir. Bu ülkede, bir fikri özgürce beyan etmenin karşılığı hakaret ve darp olmamalıdır. Sevgi ve saygının egemen olduğu bir toplumun inşa edilmesi ancak sorumluların cezalandırılmasıyla mümkün olacaktır" denildi.

Atılan dayağın ardından hiçbir suç kaydığı olmadığı ve sicilinin temiz olduğu anlaşılınca serbest bırakılan İsmail İshak Arslan'ın olayın ardından gittiği hastaneden rapor aldığına da yer verildi.

KAMU ADINA CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLDİ
Cingil, Bakan Soylu ve korumalarının "hakaret", "kasten adam yaralama", "işkence" suçlarından kamu adına cezalandırılmalarını talep etti.
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