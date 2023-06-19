Merkez Bankası protestosuna polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var

Türkiye Komünist Partisi Ankara İl Örgütü bugün Merkez Bankası önüne yürüyüş yaparak protesto gösterisi düzenledi.







"Boyun eğme, memlekete sahip çık'" sloganlarıyla, Altındağ İstiklal Caddesi üzerindeki Merkez Bankası binası önüne doğru yürüyüşe geçen TKP'lilere polis müdahale etti.





"MASALLARA KARNIMIZ TOK"

TKP Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arikan, eylemin ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:





"Halkı gün gün yoksullaştıran, patronlar ne emrediyorsa onu yapanlardan hesap sormak için buradayız. Günlerdir Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan güzellemelerini izliyoruz. Sadece Cumhur İttifakı ve yandaşları değil, aynı ismi, Mehmet Şimşek’i Hazine’nin başına geçirmek için türlü görüşmeler yapan Millet İttifakı da bu güzellemelerin bir parçası. Diyorlar ki piyasanın gerçekleri yapılıyor artık, güven vereceklermiş, ABD bizimle daha iyi ilişkiler kuracakmış bu sayede, patronlar daha rahat olacakmış, liyakat sahibi isimler göreve gelmiş. Bu masallara karnımız tok, hem Şimşek hem Hafize Gaye Erkan patronların, ABD'nin emir erleri, ikisi de tarikatçı, ikisi de patron dostu. Onların önemsediği tek şey kendi koltukları, patronların daha da zenginleşmesi için ellerinden geleni artlarına koymamak. İşte tam da bu yüzden buradayız..”





Polis müdahalesinde 20 TKP üyesinin gözaltına alındığı belirtildi.