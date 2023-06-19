Samanyolu Haber /Gündem / AYM, HDP için kararını verdi /19 Haziran 2023 17:00

AYM, HDP için kararını verdi

AYM, Yargıtay'ın HDP'ye yönelik 'hazine yardımına bloke' talebini karara bağladı.

SHABER3.COM

Anayasa Mahkemesi, HDP’nin hazine yardımına bloke konulması talebine ilişkin kararını verdi. Yüksek Mahkeme; Yargıtay Başsavcılığı’nın talebine ilişkin oybirliğiyle bu aşamada karar verilmesine gerek olmadığına hükmetti.

Cumhuriyet'in haberine göre Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaması nedeniyle Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) ödenen Hazine yardımına tedbiren bloke konulması talebine ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

YARGITAY'A RET
Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılmayan HDP'ye Hazine ve Maliye Bakanlığınca Siyasi Partiler Kanunu'nun ek 1. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca ödenen 400 milyon 228 bin 667 lira tutarındaki yardıma tedbiren bloke konulması ile devlet yardımından harcanan kısmın partiden, harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek Hazineye gelir kaydedilmesi talebini görüştü.

Anayasa Mahkemesi, oy birliğiyle talebe ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

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