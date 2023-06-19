Samanyolu Haber /Gündem / CHP Sözcüsü'nden İmamoğlu'na mesaj: 'Kendi işlerine yoğunlaşacak' /19 Haziran 2023 18:26

CHP Sözcüsü'nden İmamoğlu'na mesaj: 'Kendi işlerine yoğunlaşacak'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme dair yaptığı değerlendirmede “Kurultay tarihimize karar vermesine kadar Genel Merkezimiz, Meclis Grubumuz Belediye Başkanlarımız kendi işlerine yoğunlaşacak” dedi.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı yaptı.

"YEREL SEÇİMLER ERDOĞAN'DAN KURTULMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSATTIR"
Öztrak, öncelikli hedeflerinin yerel seçimlerde iktidarı mağlup etmek olduğunu belirterek, “Önümüzdeki yerel yönetim seçimleri, ağır güvensizlikle malul Erdoğan hükümetinden kurtulmak için önemli bir fırsattır. Seçimde onları uğratacağımız büyük hezimet bunun önünü açacaktır” diye konuştu.

İMAMOĞLU'NA MESAJ
Öztrak ayrıca "İl kongrelerimizin sona ermesine ve parti meclisimizin kurultay tarihimize karar vermesine kadar, genel merkezimiz, meclis grubumuz, belediye başkanlarımız kendi işlerine yoğunlaşacak. Üyelerimiz, delegelerimiz işini yapacak, örgütümüzü, genel merkezimizi ve tüzüğümüzü yenileyecek yapıyı büyük bir olgunlukla inşa edecek" ifadelerini kullandı.

"DEĞİŞİM SÜRECİNİ ÜYELERİMİZE EMANET ETTİK"
14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta yapılan seçimlerde parti olarak istedikleri sonuçları alamadıklarını kaydeden Öztrak, muhalefetin cumhurbaşkanlığı seçiminde elde ettiği yüzde 48’lik oy desteğini büyütmek için çalışacaklarını söyledi:

“Şimdi, bu yüzde 48 oranındaki millet desteğini korumak ve bunun üzerine ezici bir zafer inşa etmek için çok çalışma zamanı. Bu çerçevede kongreler sürecini başlattık. Partimizin eksiklerini giderme, yenilenme ve değişim sürecini üyelerimize ve delegelerimize emanet ettik.”


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