İsrail'den Cenin Mülteci Kampı'na baskın: 5 Filistinli hayatını kaybetti

BBC Türkçe'den aktarıldığına göre Filistin yönetimi, İsrail'in Cenin'deki saldırganlığının tehlikeli düzeyde arttığını açıkladı ve baskının derhal durdurulmasını istedi. İsrail ordusu ise çıkan çatışmalarda 7 asker ve sınır polisinin yaralandığını açıkladı.



Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda yaralananlar arasında 15 yaşında bir kız çocuğunun da olduğunu açıkladı. Filistinli foto muhabiri Hazem Imad Nasser da yaralılar arasında.



Filistin Kızılayı, İsrail ordusunu, sağlık çalışanlarının yaralılara erişimini engellemekle suçladı.



Bir görgü tanığı, İsrail askerlerinin kampta, hapsedilen bir militanın ailesinin evini hedef aldıklarını söyledi.



İsrail yıllardır ilk kez işgali altındaki Batı Şeria'da düzenlediği bir baskında, saldırı helikopteri kullandı.



Cenin'de bir Filistinli yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Burada gerçek bir savaş var, evlerden çıkamıyoruz. Başımızın üzerinden Apache helikopterler uçuyor" dedi ve ekledi:



"Bu sabah mahallemizde bir bölge bombalandı. Bazı insanlar yaralandı. Cenin Mülteci Kampı'nın büyük bölümüne su verilemiyor.



İsrail askeri sözcüsü, Apache helikopterinin, askerleri nakliye aracından çıkarırken etraftaki silahlı kişileri püskürtmek için açık bölgeye ateş açtıklarını söyledi.



İsrail son 18 ayda, Filistinlilerin roket saldırılarını gerekçe göstererek Batı Şeria'daki Filistin kentlerinde operasyonlarını artırdı.



Bu yıl Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda en az 161 Filistinli hayatını kaybetti, 21 İsrail askeri öldü.



Filistin Yönetimi Sivil İşler Bakanı Hüseyin El-Şeyh, İsrail'in son baskını sonrası yaptığı açıklamada, "İşgal kuvvetleri tarafından Filistin halkına karşı şiddetli ve açık bir savaş yürütülüyor" dedi.



İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise "Elimizdeki tüm araçları kullanacağız ve nerede olurlarsa olsunlar teröristleri vuracağız. Teröristler güvenli bir sığınak bulamayacaklar. Ne Cenin'de ne Nablus'ta ne de Gazze'de" diye konuştu.