Samanyolu Haber /Dünya / Titanik'in enkazını turistlere gösteren deniz aracı Atlas Okyanusu'nda kayboldu /19 Haziran 2023 19:04

Titanik'in enkazını turistlere gösteren deniz aracı Atlas Okyanusu'nda kayboldu

Titanik'in enkazını gezmek isteyen turistleri taşıyan bir deniz aracı, Atlas Okyanusu'nda kayboldu.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde Boston Sahil Güvenlik Birimi tarafından BBC'ye verilen bilgiye göre, deniz aracını ve araçtakileri bulmak için bugün arama ve kurtarma operasyonu başlatıldı.

Deniz aracında kaç kişinin olduğu henüz net değil.

Titanik'in enkazını görmek isteyenler için zaman zaman küçük deniz araçlarıyla paralı turlar düzenleniyor.

Enkaza yapılan birkaç günlük gezilerin maliyetinin on binlerce doları bulduğu belirtiliyor.

Okyanusa dalış ve çıkış dahil olmak üzere Titanik'in enkazına yapılan tur yaklaşık sekiz saat sürüyor.

Ünlü geminin enkazı, Kanada'nın sahil kenti Newfoundland'un yaklaşık 600km açığında ve Atlas Okyanusu'nda 3 bin 800 metre derinlikte.

Yapıldığı dönemin en büyük gemisi olan Titanik, 1912'de İngiltere'nin Southampton limanından ABD'nin New York kentine yaptığı ilk yolculuk sırasında bir buzdağına çarparak batmıştı.

Gemideki 2 bin 200 yolcu ve mürettebattan en az 1500'ü hayatını yitirmişti.

Titanik'in enkzı 1985'te keşfedilmesinden bu yana kapsamlı şekilde araştırılıyor.
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