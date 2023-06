ABD’de Rus ajanını öldürmeye çalıştı

Sözcü'de yer alan habere göre Rusya, Ukrayna saldırılarına devam ederken, Putin bir yandan da yurt dışındaki gizli düşmanlarına odaklanmış görünüyor. İddialara göre Rusya’nın eski ajanı ve Merkezî İstihbarat Teşkilatı (CIA) muhbiri Aleksandr Poteyev’e ABD’nin Florida eyaletinde suikast planlandı. Avrupa ve Rusya’daki operasyonları denetleyen eski bir CIA görevlisi olan Marc Polymeropoulos, “Putin için kırmızı çizgiler çoktan ortadan kalktı. Bütün bu adamların ölmesini istiyor” dedi.



İddia edilen suikast başarısız oldu, ancak ABD ve Rusya tarafından kısasa kısas bir duruma dönüşerek Moskova ve Washington’daki üst düzey istihbarat yetkilileri de dahil olmak üzere yaptırımlar ve sınır dışı etmeler izledi.



Söz konusu suikastın hedefi ise 2010 yılında banliyölerde ve şehirlerde derin koruma altında yaşayan 11 casusun tuzağa düşmesine neden olan soruşturmanın bilgi kaynağı Rus istihbarat subayı Aleksandr Poteyev’di.



11 CASUSTAN 10’U TUTUKLANDI



Poteyev’in bilgi sağlamasıyla beraber soruşturma kapsamında 11 casustan onu tutuklanmış ve Rusya’ya sınır dışı edilmişti.



Bu yüzden Poteyev’e suikast planlayan Rusya’nın bu girişimi ise “Spies: The Epic Intelligence War Between East and West” adlı kitapta ortaya çıkıyor. Kitap, Harvard’da bir ulusal güvenlik ve istihbarat uzmanı olan Calder Walton’a ait.



Eski bir KGB subayı olan Putin, istihbarattan ayrılanlara, özellikle de Batı’ya yardım edenlere karşı katı tavrını gizlemiyor. 2018’de İngiltere’nin Salisbury kentinde Skripal’in Rus ajanlar tarafından zehirlenmesi, Moskova’nın taktiklerinde sınırları aşmanın bir sinyaliydi ve aynısını Amerika kıyılarında yapmaktan çekinmeyeceğine dair korkuları da artırmıştı. Skripal ve kızını hasta etmek için bir sinir gazının kullanıldığı saldırı, dünya genelinde bir diplomatik sınır dışı etme dalgasına neden oldu.



İNTİKAM İÇİN BEKLEDİ



Putin’in bir sonrakinin hedefinin Poteyev olması şaşırtıcı değil. Putin, uzun süredir Poteyev’i cezalandırma sözü vermişti. Ancak Poteyev tutuklanmadan, Amerika Birleşik Devletleri’ne kaçmış ve burada CIA, eski casusları korumaya yönelik son derece gizli bir program kapsamında onu yeniden yerleştirmişti. Oysa 2011’de Moskova Poyetev’i gıyabında hapis cezasına çarptırmıştı.



Poteyev ortadan kaybolmuş gibiydi, ancak Rus istihbaratı, onu bulmak için Amerika Birleşik Devletleri’ne ajanlar gönderdi. 2019’da Ruslar, Meksika’nın Oaxaca kentinden bir bilim insanını yardım etmeye zorlayarak Poteyev’i bulmak için ayrıntılı bir operasyon gerçekleştirdi. Hector Alejandro Cabrera Fuentes beklenmedik bir casustu. Mikrobiyoloji okumuş ve daha sonra bu konuda Almanya’daki Giessen Üniversitesi’nden doktora derecesi almıştı.



Bir Rus yetkili, Fuentes’ten Miami Beach’in hemen kuzeyinde, Poteyev’in yaşadığı yerde bir apartman dairesi tutmasını istedi. Daireyi kendi adına kiralamaması talimatı verilen Fuentes, bunu yapmak için bir iş arkadaşına 20 bin dolar verdi.



SUİKAST BAŞARISIZ OLDU



Fuentes, Şubat 2020’de Moskova’ya gitti ve burada, Poteyev’in aracını tarif eden bir Rus yetkiliyle tekrar görüştü. Ancak Fuentes operasyonun altından kalkamadı. Kendisine fotoğraf çekmemesi ve not almaması, bu delilleri bulundurmaması tembih edilmişti



Fuentes, başarısız suikast girişiminden iki gün sonra Meksika’ya kaçmaya çalıştı ancak ABD Gümrük ve Sınır Koruma memurları onu durdurdu ve telefonunu aradı ve Poteyev’in aracının resmini buldu. Fuentes, tutuklandıktan sonra Amerikalı müfettişlere planın ayrıntılarını verdi.



Başkan Biden, Beyaz Saray’da cezaları açıklarken, “Yabancı bir gücün demokratik sürecimize müdahale etmesine izin veremeyiz” dedi.