AKP’den Biden'a hazırlık: Bir dönem Gül'e yakın olan isim Washington’a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç görevden alınırken, yerine Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan getirildi.









51 ülkenin büyükelçisinin değiştiği kararnameyle AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye’nin Tanzanya’daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine atandı. 2014’ten beri Washington Büyükelçiliği görevini yürüten Serdar Kılıç görevden alınırken, bu göreve Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan getirildi. Mercan’ın yerine Tokyo Büyükelçiliğine Korkut Güngen atandı.





Ahmet Başar Şen Berlin Büyükelçiliği’ne, Cihad Erginay Kabil Büyükelçiliği’ne, Hatun Demirer AGİT Nezdindeki Daimi Temsilciliği’ne, Ahmet Demirok da Bakü Büyükelçiliği’ne getirildi.





HASAN MURAT MERCAN KİMDİR?





Washington Büyükelçiliğine atanan Hasan Murat Mercan, AKP’nin kurucuları arasında yer alıyor. AKP’den 22’nci dönem Eskişehir milletvekili seçilen Mercan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve Batı Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Asamblesi (BAB) Türk Delegasyonu Başkanlığı, 23. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Mercan, 3 yıldır Tokyo Büyükelçisi olarak görev yapıyordu. Murat Mercan siyasette eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e en yakın isimlerden biriydi AKP'de Tekrar Milletvekili listesine konulmaması Abdullah Gül'e bir mesaj olarak algılanmıştı