Samanyolu Haber /Gündem / AKP’den Biden'a hazırlık: Bir dönem Gül'e yakın olan isim Washington’a gidiyor /08 Aralık 2020 19:19

AKP’den Biden'a hazırlık: Bir dönem Gül'e yakın olan isim Washington’a gidiyor

AKP hükumeti, ABD’de Joe Biden’in başkan seçilmesinin ardından Washington Büyükelçisini değiştirdi. Büyükelçi Serdar Kılıç görevden alınırken yerine Tokyo Büyükelçisi, eski AKP Milletvekili Murat Mercan atandı.

SHABER3.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç görevden alınırken, yerine Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan getirildi.

 
51 ülkenin büyükelçisinin değiştiği kararnameyle AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye’nin Tanzanya’daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine atandı. 2014’ten beri Washington Büyükelçiliği görevini yürüten Serdar Kılıç görevden alınırken, bu göreve Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan getirildi. Mercan’ın yerine Tokyo Büyükelçiliğine Korkut Güngen atandı.

Ahmet Başar Şen Berlin Büyükelçiliği’ne, Cihad Erginay Kabil Büyükelçiliği’ne, Hatun Demirer AGİT Nezdindeki Daimi Temsilciliği’ne, Ahmet Demirok da Bakü Büyükelçiliği’ne getirildi.

HASAN MURAT MERCAN KİMDİR?

Washington Büyükelçiliğine atanan Hasan Murat Mercan, AKP’nin kurucuları arasında yer alıyor. AKP’den 22’nci dönem Eskişehir milletvekili seçilen Mercan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve Batı Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Asamblesi (BAB) Türk Delegasyonu Başkanlığı, 23. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Mercan, 3 yıldır Tokyo Büyükelçisi olarak görev yapıyordu. Murat Mercan siyasette eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e en yakın isimlerden biriydi AKP'de  Tekrar Milletvekili listesine konulmaması Abdullah Gül'e bir mesaj olarak algılanmıştı 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP’den Biden'a hazırlık: Bir dönem Gül'e yakın olan... Sonraki Haber >>

Sabır, İman, Marifet ve Muhabbet

Sabır, İman, Marifet ve Muhabbet

Otobanda durmak çoğu zaman zordur

Otobanda durmak çoğu zaman zordur

Tünelde inanılmaz kaza

Tünelde inanılmaz kaza

Tünelde inanılmaz kaza

Tünelde inanılmaz kaza

Kriz cinneti: Görenler şoke oldu!

Kriz cinneti: Görenler şoke oldu!

Doğu Perinçek'e haddini böyle bildirdi!

Doğu Perinçek'e haddini böyle bildirdi!

Hocaefendi'nin yeni Bamteli sohbeti yayınlanacak

Hocaefendi'nin yeni Bamteli sohbeti yayınlanacak

Yürek dağlayan görüntüler!

Yürek dağlayan görüntüler!

İstanbul'un göbeğinde bedava çorba kuyruğu!

İstanbul'un göbeğinde bedava çorba kuyruğu!

''Hamile kadınları, masumları tutukladığı için gece uyuyamayan hakimler var''

''Hamile kadınları, masumları tutukladığı için gece uyuyamayan hakimler var''
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:56:04