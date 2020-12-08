Samanyolu Haber /Sağlık / Korona aşıları bağışıklık duvarı oluşturabilecek mi? /08 Aralık 2020 19:19

Korona aşıları bağışıklık duvarı oluşturabilecek mi?

Tüm dünyada 67 milyon 700 bini aşkın kişinin yakalandığı, 1,5 milyondan fazla kişinin de hayatını kaybettiği koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artıyor. Salgın yayılmaya devam ederken, aşı çalışmalarından gelen olumlu haberler umut yaratmış durumda. Uzmanalar “tünelin ucunda ışık göründü” diyor. Peki aşılar bağışıklık duvarı oluşturmada ne kadar etkili olacak?

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, virüse karşı aşıların müthiş bir araç olduğunu belirtti ve ekledi: "Ancak artan risk durumunda ve bir çeşit bağışıklık duvarı oluşturmasındaki etkisi hâlâ çok uzakta.”

Salgında “birinci, ikinci dalga” gibi ifadeleri kullanmadığını belirten Harris, aslında Covid-19 salgınında koronavirüsün geniş çapta yayılmasının sürekli bir durum arz ettiğini söyledi.

Vaka sayılarındaki artışı engelleyebilmek için yapılması gerekenin halk sağlığı önlemlerine uyulması olduğunu belirten Harris, sosyal mesafe, el yıkama, test ve temaslıların takibi gibi önlemlere titizlikle uyulmasını vurguladı.

Dünyada ilk kez İngiltere'de yaygın kullanımına onay verilen Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısı, bugün bir üniversite hastanesinde 90 yaşındaki bir kadına yapıldı.
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