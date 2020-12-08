Samanyolu Haber /Gündem / Dışişleri'nden Libya'da el koyulan Türk gemisiyle ilgili açıklama /08 Aralık 2020 19:20

Dışişleri'nden Libya'da el koyulan Türk gemisiyle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Libya'da el koyulan Türk gemisiyle ilgili, 'Bu uygulamayı kuvvetle kınıyoruz. Geminin planlı seferine yeniden başlamasını sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır' dedi.

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Libya’nın Marsa Susa açıklarında durdurulan ve para cezası uygulanan Jamaika bandıralı ticari kargo gemisi Mabrouka hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bir Türk şirketinin işletmeciliğini yaptığı, Türk mürettebatı da bulunan Jamaika bayraklı Mabrooka adlı geminin Libya’nın Marsa Susa kenti açıklarında darbeci Hafter’e bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu tarafından durdurulduğu, gemiye para cezası uygulandığı ve geminin mürettebatıyla birlikte alıkonduğu öğrenilmiştir.

Bu uygulamayı kuvvetle kınıyoruz. Geminin planlı seferine yeniden başlamasını sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır.
Libya’da Birleşmiş Milletler’in öncülüğünde Libyalı kardeşlerimiz arasında siyasi sürecin ilerletildiği bir dönemde dahi Hafter ve milisleri mütecaviz tutumlarını devam ettirmektedir.

Libya’da Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun ağır sonuçları olacağını ve bu unsurları meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz."
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