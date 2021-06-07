AKP dün yapılan seçimin sonucuna göre başkanlığı kaybediyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Afyonkarahisar Güney Belde Belediyesi seçim sonuçlarını "Erken seçim çığırtkanlığı yapanlara duyurulur" notuyla paylaştı. Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz ise AKP'nin yüzde 63.6 oyla kazanmasını "başarı" olarak sunan Mehmet Özhaseki'ye, Siyaset Bilimci Nezih Onur Kuru'nun analiziyle yanıt verdi.
Özhaseki, Twitter hesabından şunları paylaştı: Erken seçim çığırtkanlığı yapanlara duyurulur. Afyonkarahisar Güney Belde Belediyesi Seçim Sonuçları:
Cumhur İttifakı - Erol Karabacak
1021 oy - %63.6
CHP 29 oy
İP 23 oy
SP 4 oy
Gelecek Partisi 17 oy
Yeniden Refah 7 oy
BBP 504 oy
Sİyaset Bilimci Nezih Onur Kuru'nun Özhaseki'ye yanıtı sert oldu: Cumhur İttifakı Afyon Güney beldesinde 2018’de %72 alırken, 2021’de %63’e gerilemiş. 9 puan düşmüş, %12.5 oy kaybetmiş.
Erken seçimde %13 oy kaybederseniz, %47’ye geriler, başkanlığı ve iktidarı kaybedersiniz. Duyurulur.
Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz, Twitter'dan AKP Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'ye, Siyaset Bilimci Nezih Onur Kuru'nun "başkanlığı ve iktidarı kaybedersiniz" analiziyle yanıt vermesi dikkat çekti.