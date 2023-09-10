AKP Genel Merkezi’ni memnun eden “İstanbul” bilgisi

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, AKP’de stratejik bir aklın sürekli mesaj yaptığını ifade ederek “Yerel seçimlere yönelik olarak sadece muhalefetin dağınık haliyle yetinmek niyetinde değiller. AKP içinde çalışmalarda bugüne kadar hiçbir isim hiçbir seçim bölgesi için dillendirilmiş değil. Bu nedenle ‘normal’ partiymiş gibi adı geçen adaylar hemen aday psikolojisine girerek pozisyon alıyorlar. Bu anlamda kıyasıya bir yarış var AKP içinde” dedi.







Bozkurt şunları kaydetti:





“Örneğin Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı hem de iddialı bir biçimde. Aralarının iyi olmadığı bilinen Melih Gökçek bunun üzerine onun önünü kesebilmek için önceki dönemlerde aday olmaması için uğraştığı isimleri ziyaret ederek aday adayları arasına girmelerini sağlamaya çalışıyor. İstanbul’da bunun katbekat fazlası yaşanıyor adaylık konusunda; eski bakanlar, eski milletvekilleri, belediye başkanları arasında. Bütün seçim bölgelerinde durum aynı.





AKP Genel Merkezi ise stratejisini daha üstten kuruyor. Anketlerle bir önceki seçimlerde ‘Neden AKP’li adaya oy vermediniz?’ ve bu seçimlerde ‘Bir belediye başkan adayında aradığınız özellikler nelerdir?’ sorusunun yanıtını arıyor. Büyükşehirlerin en önemli sorunlarını belirlemeye çalışıyorlar. Örneğin İstanbul’da ulaştıkları ‘en önemli sorun ulaşım’ bilgisi onları memnun etmiş.”