Erdoğan'ı çok kızdıracak saray ve rüşvet açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Erzurum 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, AKPErzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, AKP'li Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ile HÜDA PAR'dan bir temsilci de katıldı.







Gazete Duvar'dan Emrullah Albayrak'ın haberine göre, "Mücahit Erbakan", "Başkan Erbakan", "Ülke yanıyor Erbakan'ı arıyor" şeklinde sloganlarla karşılanan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Orta Vadeli Program ile belediyecilik anlayışını eleştirdi.





Milli Görüş'ün ikinci 40 yılı yolculuğunu başlattıklarını belirten Erbakan'ın sözleri, sık sık sloganlarla kesildi. 14 Mayıs seçimlerinde Milli Görüş'ü, bileklerinin hakkıyla 21 yıl sonra 5 milletvekiliyle yeniden Meclis'e taşıdıklarını anlatan Erbakan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine de damgalarını vurarak halkı 'efsane Milli Görüş belediyeciliği anlayışına kavuşturacaklarını' kaydetti.







'BÜTÜN SÜLALESİ ZENGİN OLUYOR'

2028'teki seçimlerde de iktidara geleceklerini ileri süren Erbakan, şöyle devam etti: "Rüşvetin, yolsuzluğun, adam kayırmanın olmadığı bir belediyecilik anlayışı. Millete hizmetin ibadet aşkıyla yapıldığı bir belediyecilik anlayışı. 'Halka hizmet hakka hizmettir' şuuruyla yapıldığı bir belediyecilik hizmeti. Belediyeler borca batırılarak değil tam tersine geçmiş dönemden gelen borçların da kapatılarak bu hizmetlerin yapıldığı bir belediyecilik anlayışı. Kentsel dönüşümün rantsal dönüşüm olarak değil hakka hukuka riayet edilerek, deprem tedbirleri göz önünde bulundurularak yapılan bir belediyecilik. Şehirleri betona boğmayan, toprağın, ağacın, çiçeğin, yeşilin, çevrenin hakkını veren bir belediyecilik. İktidara geldiğimizde, Milli Görüş tarihinde olduğu gibi, ‘Rüşvet alan da veren de melundur’ tabelasını başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olmak üzere bütün belediyelerin girişine asacağız. Bize emanet edilen her bir kuruşu, tüyü bitmemiş yetimin hakkını hiç kimseye yedirmeyiz, bir kuruşun dahi hesabını sorarız diyen bir belediyecilik anlayışı. İsrafa, yolsuzluğa, suistimale, rüşvete son veren bir belediyecilik anlayışı. Şimdi bırak belediye başkanını, belediye başkanının bütün sülalesi zengin oluyor. Şoförü, özel kalemi, koruması, belediye meclis üyeleri zengin oluyor. Adam şunu düşünüyor: Ben seçimde 5 milyon harcadım, 5 sene belediye başkanlığı yaparsam en azından bir 15-20 milyon cebe atmam lazım ki hem maliyeti kurtarsın hem masrafı çıkarsın hem de beş sene burada oturduğuma değsin. Şimdi belediye başkanı adayının zihniyeti maalesef böyle oluyor. Elbette istisnaları ayrı tutuyorum."





'PAZARLIK YAPMADIK'

Cumhur İttifakı'yla seçime girerken herhangi bir pazarlık yapmadıklarını öne süren Erbakan, İstanbul Sözleşmesi'ni geri getirmek isteyenlere fırsat vermemek için böyle bir tavır içerisinde olduklarını savundu. "LGBT Türk aile yapısına zarar vermez" diyen bu zihniyetin iktidar olmaması için ittifakta yer aldıklarını söyleyen Erbakan, "5-6 yaşındaki çocuklara Kuran öğretmek Taliban zihniyetidir, çağ dışılıktır diyenlere bu ülkeyi, bu memleketi teslim etmemek için böyle bir tavrın içerisinde olduk. Milletimiz de aynı tavrı gösterdi" dedi.







