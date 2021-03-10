AKP Grup toplantısında dikkat çeken bir isim

AKP’nin 7. Olağan Büyük Kongresi, 24 Mart’ta gerçekleştirilecek. Büyük Kongre’de parti yönetiminin yeniden şekilleneceği konuşuluyor.





AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti yönetimini nasıl şekillendireceği merakla beklenirken, bugün gerçekleşen AKP Meclis Grup Toplantısı’na dikkat çeken isimler katıldı.





AKP’de uzun yıllar milletvekilliği ve 61. Hükümet’te Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Suat Kılıç, son haftalarda gerçekleşen grup toplantılarında yer aldı. Kılıç, daha önce AKP’de Tanıtım ve Medya Başkanlığı yardımcılığı görevini yürütmüştü.





Suat Kılıç’ın Büyük Kongre’den sonra AKP yönetiminde görev alması bekleniyor.