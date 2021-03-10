Cumhur İttifakı esnafı borç faiziyle baş başa bıraktı

CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu’nun TBMM’ye vermiş olduğu Esnafların Kamu Bankaları, Özel Bankalar ve Esnaf Kefalet Kredi Kooperatiflerine Olan Kredi Borçlarının Faizlerinin Silinmesi ve Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.







Kanun teklifinin doğrudan gündeme alınıp görüşülmesi için yapılan görüşmede TBMM Genel Kurulunda bir konuşma yapan Doç. Dr. Gaytancıoğlu “2018 yılında bir kanun teklifi vermiştim, şimdi yeni görüşülüyor. O dönemde de esnafımız ciddi anlamda borçluydu. Şimdi, esnafımızın durumunu anlatmaya inanın kelimeler yetmez” dedi.





Esnafın toplumun orta direğini oluşturduğunu ancak AKP döneminde bu kesimin ciddi olarak yok edildiğini ifade eden Doç. Dr. Gaytancıoğlu iktidarı “Bütün dünya ülkeleri pandemide esnafını, ticarethanesini, imalathanesini, iş adamını gözü gibi korurken siz esnafın gözünü çıkardınız. Zaten borçlu olan esnafımıza yeni borçlar yüklediniz, pandemiyi yeni borçlarla geçiştirmeye çalışıyorsunuz. Hipermarketlere -o üç harfli süper marketlere- sürekli ayrıcalıklar tanıyorsunuz ama aynı ayrıcalıkları bakkallara, nalburlara, kırtasiyecilere, tuhafiyecilere, ayakkabıcılara sağlamıyorsunuz” sözleriyle eleştirdi.





Konuşmasında esnafa verilen bin liralık yardımın Bağkur primlerini bile karşılamadığına vurgu yapan yardım yerine Bağkur primlerini devletin karşılamasının daha yararlı olacağını söyledi.





İktidarın tekel bayileri, içkili yerleri pandemi bahanesiyle direkt hedef aldığını belirten Doç. Dr. Gaytancıoğlu “Vergiyi bunlardan alıyorsunuz ama nedense bu mekânların bir kısmını bir yıldır açmadınız, ciddi saat sınırlamaları getirdiniz” şeklinde konuştu.





Konuşmasının sonunda Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında esnafın ve çiftçinin borçlarının faizlerini sileceklerini, anaparalarını da uygun şartlarda ödenecek şekilde düzenleneceğini belirten CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu’nun esnafların borçlarındaki faizlerin silinmesini içeren kanun teklifi daha sonra yapılan oylamada AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.