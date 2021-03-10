Erdoğan’dan MHP kongresi adımı

MHP'nin 18 Mart Perşembe günü düzenlenecek 13.Olağan Büyük Kurultayı'na AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı belirtiliyor.





CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova konu ile ilgili canlı yayında şu bilgileri verdi:





"Çok önemli bir gelişme var. Edindiğim bilgilere göre dün AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan '18 Mart’ta gerçekleştirilecek olan MHP kongresine bir heyetle birlikte gidelim' ifadesini kullandı.





Heyette kimlerin olacağı daha netleşmedi ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer kongreye katılırsa bu Türk siyasetinde bir ilk olacak. Türk siyasi tarihinde genel başkan ve Cumhurbaşkanı nezdinde ilk kez bir diğer partinin olağan kongresine katılım gerçekleşmiş olacak."