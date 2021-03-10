Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’dan MHP kongresi adımı /10 Mart 2021 16:40

Erdoğan’dan MHP kongresi adımı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP’nin 18 Mart'ta düzenlenecek olağan kongresine katılacağı belirtiliyor. Erdoğan'ın kongreye katılımı Türk siyaset tarihine de bir ilk olarak geçecek.

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MHP'nin 18 Mart Perşembe günü düzenlenecek 13.Olağan Büyük Kurultayı'na AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı belirtiliyor.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova konu ile ilgili canlı yayında şu bilgileri verdi:

"Çok önemli bir gelişme var. Edindiğim bilgilere göre dün AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan '18 Mart’ta gerçekleştirilecek olan MHP kongresine bir heyetle birlikte gidelim' ifadesini kullandı.

Heyette kimlerin olacağı daha netleşmedi ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer kongreye katılırsa bu Türk siyasetinde bir ilk olacak. Türk siyasi tarihinde genel başkan ve Cumhurbaşkanı nezdinde ilk kez bir diğer partinin olağan kongresine katılım gerçekleşmiş olacak."
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