Samanyolu Haber /Gündem / AKP işi ihale: Olmayan tesise 65 milyon verdiler /23 Aralık 2021 16:21

AKP işi ihale: Olmayan tesise 65 milyon verdiler

Ereğli’deki Ceza İnfaz Kurumu'na güneş enerjisi sistemlerinden elektrik üretme işi için bütçe ayrıldı ancak işe dair tek bir adım atılmadı. Yıl sonuna gelindiğinde ise olmayan işin ödemesi yapıldı.

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Konya Ereğli’deki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan güneş enerjisi sistemlerinden (GES) elektrik üretilmesi işi için bütçe alınmasına rağmen tesisin yapımına başlanmadı.

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın 21 Aralık 2021 tarihli yazısı sonrası ortaya çıkan olayda söz konusu işin 2022 yatırım programında bulunmadığı ve 17 Aralık 2021 tarihli tutunakta belirtilen şartlara göre mevcut hakedişe bağlanması gerektiği belirtildi.

Bunun üzerine inceleme yapmak için ceza infaz kurumu yerleşkesine giden teknik heyet tesisin yapımına başlanmadığını tespit etti.

18 maddelik inceleme yapan teknik ekip tek bir madde haricinde güneş enerjisi sistemleri için hiçbir montaj ve imalat yapılmadığını tutanak altına aldı.

Tesisin yapımına başlanmamış
Buna göre 13 Aralık 2021 tarihinde işin başladığı belirtilen tutunakta, sahada onaylı projelerin bulunmadığına, malzeme onaylarının olmadığına, anlaşma tutanağının bulunmadığına, eletrik ve mekanik imalat işlerinin malzeme olmasına rağmen yapılmadığına, TEDAŞ izninin alınmadığına yer verildi.

Üstelik söz konusu alanda şantiye şefi olmadığı da söylenirken, çevrede aydınlatma-topraklama bile yapılmadığı belirtildi. 

Tüm bu tabloya rağmen yapılmayan işin bedeli olarak yüklenici firmaya 65 milyon lira "hakediş ödemesi" verildi.



Ayrıca ihalenin "SMS İnşaat" isimli şirkete verildiği öğrenildi.
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