Bakan Nebati'nin 'Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır' sözleri halka soruldu

Bakan Nebati, TRT canlı yayınında sunucunun, "Dövize endeksli TL mevduat sistemine talep nasıl?" sorusuna, "Rakamlar çok iyi. Gözlerimin içine bakar mısınız Gülçin Hanım. Ne görüyorsunuz gözlerimde?" yanıtını verdi. Nebati'nin cevabını günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

Medyali TV, Eminönü'nde vatandaşlara mikrofon uzattı ve Nebati'nin gündeme oturan son sözlerini sordu.







"GÖZLERİNE KARISI BAKSIN"

Soruya yanıt veren iki kadın, "Bir çocuğun büyümesi için süt, peynir, yoğurt, yumurta lazım. Çocukların hepsi bunları yiyemiyorsa o ekonomi bakanı çıkıp da asla konuşmasın. Herkese söyleyeceğim, hırsızlar." dedi. Bir diğer kadın ise, "Önce o bize baksın, fakir bir şey alabiliyor mu alamıyor mu? Gözlerine karısı baksın." diye konuştu.





"EKONOMİDE RASYONEL OLMAK GEREKİYOR"

Mikrofon uzatılan bir genç ise, "Olaylara romantik bakmaya gerek yok, rasyonel olmak gerekiyor ekonomide. Gözlerine baksak ne olacak, cebimizden para çıkıyor. Neresine bakarsak bakalım ekonomi aynı olacak. Ekonomi kötü, iyi olduğunu söyleyen pollyannacılık yapıyor. Ekonomi yerlerde. Dolar düşüyor millet kutluyor ama farkında değiller 8'den 12'ye çıkmış oluyor yine de. 18'den düştü dolar. Geri çıkacak bence, dolar gördüğü yeri unutmaz." ifadelerini kullandı.





"8 AYDIR TELEFONUMU YAPTIRAMIYORUM"

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan bir başka genç ise telefonunun bozulduğunu ancak 8 aydır yaptıramadığını söyledi. Genç, şunları kaydetti:

"Doları 7 liradan 18'e çıkarttılar sonra 12'ye düşürdüler. Milleti de gördüm herkes 'ekonomi çok iyi' diyor. Arkadaşım çalışmak için okulu bıraktı. Ben de hem çalışıyorum hem okuyorum. Telefon telefon diyorlar. Ben telefonumu 8 aydır yaptıramıyorum 650 lira para istediler."

