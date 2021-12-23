Samanyolu Haber /Gündem / Herşey 5'li çete için! /23 Aralık 2021 16:09

Herşey 5'li çete için!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yap-işlet-devret modeliyle yapılan kamu özel işbirliği projelerinin finansmanının bir kısmının bütçeden, bir kısmının da vatandaştan sağlanacağını söyledi. Otoyol ve köprü ücretlerinin güncel döviz fiyatlarıyla belirlendiğini anlatan Karaismailoğlu, “Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden bir kısmını da vatandaştan almak şekilde sübvanse edebiliriz.” dedi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NTV’de katıldığı canlı yayında Ahmet Ergin’in sorularını cevapladı. Yap-işlet-devret modeliyle yapılan kamu özel işbirliği projelerine değinen Ergin, otoyol ve köprü ücretlerinin yeni yılda nasıl olacağını sordu. Karaismailoğlu, “Her yıl güncellenmesi gerekiyor. Yıl sonu itibariyle vatandaşa çok yük gelmeyecek şekilde dengelenir. Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden bir kısmını da vatandaştan almak şekilde sübvanse edebiliriz. Zaten güncel döviz fiyatlarının sonucunda ortaya çıkıyor. Değerlendirme aşamasındayız. Önümüzdeki hafta netleşir.” dedi.

Yap-işlet-devret finans modeline de değinen Karaismailoğlu, “Hava limanlarında destek verdiğimiz hiç proje yok. Üstelik para alıyoruz üstüne” dedi. Zafer Havalimanı gibi zarar ettiği kesin olan projelere hiç değinmedi.
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