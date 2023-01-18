AKP kalelerini birer birer kaybediyor: Son ankette tam 18 puanlık kayıp!





Ankete göre AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın Kayseri'deki oy oranı yüzde 43,5. Cumhur İttifakı 2018 genel seçimlerinde Kayseri'de yüzde 72,1 oy aldı.

Hbs Araştırma Şirketi'nin Kayseri'de yaptığı anketten çıkan sonuçlar şöyle:2018 genel seçimlerinde AKP Kayseri'de yüzde 50,6 oy aldı. Ankete göre AKP Kayseri'de 18 puan oy kaybediyor.İYİ Pati 2018 genel seçimlerinde Kayseri'de yüzde 11 oy aldı. Anket sonuçlarına göre İYİ Parti kentte oylarını ikiye katlamış durumda.CHP 2018 genel seçimlerinde Kayseri'de yüzde 12,4 oy aldı. Ankete göre CHP de kentte oylarını 4 puan birden artırdı.MHP 2018 genel seçimlerinde Kayseri'de yüzde 21,5 oy aldı. Ankete göre MHP'nin kentte kaybı tam 10 puan.HDP 2018 genel seçimlerinde Kayseri'de yüzde 2,4 oy aldı.Ankete göre CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın kentteki oy oranı yüzde 37,9. Millet İttifakı 2018 genel seçimlerinde Kayseri'de yüzde 25,1 oy aldı.