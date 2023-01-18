Samanyolu Haber /Politika / AKP kalelerini birer birer kaybediyor: Son ankette tam 18 puanlık kayıp! /18 Ocak 2023 10:28

AKP kalelerini birer birer kaybediyor: Son ankette tam 18 puanlık kayıp!

Hbs araştırma şirketi, 13-14 Ocak tarihlerinde 600 seçmenle Kayseri'de seçim anketi gerçekleştirdi. AKP'nin kalelerinden biri olarak bilinen AKP'nin oylarında 18 puanlık kayıp bulunuyor.

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Hbs Araştırma Şirketi'nin Kayseri'de yaptığı anketten çıkan sonuçlar şöyle:

AKP: Yüzde 32,1
2018 genel seçimlerinde AKP Kayseri'de yüzde 50,6 oy aldı. Ankete göre AKP Kayseri'de 18 puan oy kaybediyor.

İYİ Parti: Yüzde 21,7
İYİ Pati 2018 genel seçimlerinde Kayseri'de yüzde 11 oy aldı. Anket sonuçlarına göre İYİ Parti kentte oylarını ikiye katlamış durumda.

CHP: Yüzde 16,2
CHP 2018 genel seçimlerinde Kayseri'de yüzde 12,4 oy aldı. Ankete göre CHP de kentte oylarını 4 puan birden artırdı.

MHP: Yüzde 11,4
MHP 2018 genel seçimlerinde Kayseri'de yüzde 21,5 oy aldı. Ankete göre MHP'nin kentte kaybı tam 10 puan.

HDP: Yüzde 1,9
HDP 2018 genel seçimlerinde Kayseri'de yüzde 2,4 oy aldı.

Diğer: Yüzde 7,8
Kararsız: Yüzde 8,9

Ankete göre CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın kentteki oy oranı yüzde 37,9. Millet İttifakı 2018 genel seçimlerinde Kayseri'de yüzde 25,1 oy aldı.

Ankete göre AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın Kayseri'deki oy oranı yüzde 43,5. Cumhur İttifakı 2018 genel seçimlerinde Kayseri'de yüzde 72,1 oy aldı.
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