AKP Kongresine 'öldürmeye teşebbüs'ten suç duyurusu

AKP’nin Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 7. Olağan Kongresi’ndeki “lebaleb” görüntüler, koronavirüsle mücadeleye uymadığı için tartışma başlattı. Yasaklara uyulmaması ve çifte standart uygulanmasına tepki gösteren Nuri Başkapan isimli vatandaş, AKP’nin “lebaleb” kongresi hakkında suç duyurusunda bulundu.







Nuri Başkapan, İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçesinde, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı, Ankara Valiliği ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün “Olası kasıtla insan öldürmeye teşebbüs”, “Anayasa ve yasalara karşı bilerek ve isteyerek eylem ve organizasyon düzenlemek”, “Görevi kötüye kullanarak vatana ihanet” suçlarından cezalandırılmasını istedi.





Cumhuriyet’in haberine göre, Başkapan, “Dilekçeyi UYAP sistemine kaydettirmiş oldum. Bugün olmasa da yarın bir gün sorumlu oldukları bu suçlar için mutlaka gereği yapılır” dedi.