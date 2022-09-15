AKP kulislerinde 'Mansur Yavaş' tedirginliği

AKP'NİN 'MUHALEFET' PLANI

YAVAŞ TEDİRGİNLİĞİ YAŞANMIŞ





20 yıllık iktidarının en kritik seçimlerine hazırlanan AKP 2023 seçimlerine dönük yeni hamleleri devreye sokmayı planlıyor.BBC'den Ayşe Sayın'ın kulis bilgisine göre, AKP, seçim stratejisini “dış politikada zafer, ekonomide iyileşme” ve “6’lı masayı yıpratma” stratejisi üzerine kuruyor.Aralık ayındaki kur krizinin ardından ekonomideki dengelerin alt üst olduğu iktidar tarafından da kabul ediliyor. Sosyal konut projesinde olduğu gibi ÖTV indirimi veya ilk kez araç sahibi olacaklar için uygun taksitle otomobil almayı kolaylaştıracak projelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.AKP, muhalefete ise “6’lı masanın ayakları” söylemi üzerinden yüklenmeyi planlıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da son MKYK, “Altılı masanın yedinci ortağı PKK destekli HDP, sekizinci ortağı FETÖ. Bunların adı ortada yok ama masaya ortaklar. Türkiye, 6'lı masaya emanet edilemez. 6'lı masanın ayaklarını vatandaşa açıklıkla anlatmalıyız” talimatı verdiği belirtiliyor.CHP’li belediyeler de seçim sürecinde iktidar partisinin hedefinde olacak.Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir belediye başkanlarının icraatları ve başkanların eylem ve söylemlerini yakından izleyen iktidar partisi, muhalefetin “yönetemeyeceği” iddiasını da muhalefet belediyelerinin “başarısızlığı”na dayandırma hesabı yapıyor.AKP yöneticilerine göre, uygulanan ekonomik program seçmende olumlu karşılık buldu ve bu Erdoğan’ın kişisel oylarına da yansıdı.Ancak ekonomik krizin ilk başlarında, Erdoğan’ın oylarındaki düşüş parti yönetimini tedirgin etmiş, hatta kulislere yansıyan bilgilere göre “Acaba Erdoğan’ın karşısına Mansur Yavaş çıkarsa sıkıntı olur mu?” endişesi yaşanmış.Ancak AKP kurmayları, artık böyle bir risk kalmadığı görüşünde:“Tek öngörülemeyen Mansur Yavaş’tı. Ama 2-3 aydır böyle bir sorun yok, karşısına kim çıkarsa çıksın Erdoğan kazanıyor. Ama seçmen partiye oy verirken milletvekili listelerine bakıp ona göre karar verecek.”