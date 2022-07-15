Samanyolu Haber /Gündem / AKP kurucusundan 15 Temmuz çıkışı: Algılarla şeytanlaştırılan bir düşman icat ediliyor! /15 Temmuz 2022 14:12

AKP kurucusundan 15 Temmuz çıkışı: Algılarla şeytanlaştırılan bir düşman icat ediliyor!

AKP’nin kurucularından ve eski Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak, 15 Temmuz'un yıl dönümünde dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. 15 Temmuz'la ilgili aydınlatılması gereken noktalar olduğunu belirten Albayrak fail tartışmaları için ise “15 Temmuz kime yaradıysa failleri onda aramak lazım" dedi.

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15 Temmuz’la ilgili paylaşım yapan AKP’nin kurucularından Kemal Albayrak, “15 Temmuz kime yaradıysa failleri onda aramak lazım” dedi. Hakan Fiden ve Binali Yıldırım’ın oluşturulacak bir komisyon tarafından dinlenilmesini öneren Albayrak, askeri öğrencilere emir verenlerin de yargılanması gerektiğini kaydetti. Albayrak, “Hukuk devleti olmayınca daha çok 15 Temmuz olaylarıyla karşılaşırız” dedi.

MUHALEFET BUNUN ÜZERİNE GİTMELİDİR
Kemal Albayrak, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

15 Temmuz aydınlatılmadığı sürece halen hikayeler anlatılmaya, kahramanlık söylemleri yazılmaya devam eder. Muhalefet bunun üzerine gitmelidir. Bunu planlayan alçakların perde arkasındaki asıl ortakları bulunmalıdır. Bu kimlere uzanıyor çıkartılmalıdır. Kimlere silah dağıtıldı niçin?

'ALGILARLA ŞEYTANLAŞTIRILAN BİR DÜŞMAN İCAT EDİLİYOR'
Hukuk devleti olmayınca daha çok 15 Temmuz olaylarıyla karşılaşırız. Çok hikayeler dinleriz. Asıl failler çıkarılmalı ki millet bilsin. Niçin millete gerçekler anlatılmıyor, algılarla şeytanlaştırılan bir düşman icat ediliyor. 15 Temmuz’un alçak failleri kim?

EMİR VERENLER NEREDE?
15 Temmuz’da olanları o günün üst komutanları dahil, başbakan (Binali Yıldırım) ve istihbarat sorumlusu (Hakan Fidan) kesinlikle TBMM’nin hukukçu ve yargıdan oluşan komisyonla, dinlenip aydınlatılması şart. Siyaset cesaret gerektirir. Harp okulu öğrencilerine emir verenler nerde? Bu davalar kesinlikle yenilenmelidir.

KİME YARADIYSA FAİLLERİ ONDA ARAMAK LAZIM
15 Temmuz kime yaradıysa failleri onda aramak lazım. Çünkü millete yaramadı, ülkeye yaramadı, canları giden insanımıza yaramadı, peki kimlere yaradı? Bunu sorgulayan bağımsız yargı ve TBMM kesinlikle araştırması lazım. Cesaretle bunu yapan alçakların çıkartılması şarttır. Hainler çıksın.”
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