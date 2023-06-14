Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li belediye depremzedelerin konteynerlerini yıkıyor /14 Haziran 2023 20:56

AKP’li belediye depremzedelerin konteynerlerini yıkıyor

Malatya’nın Battalgazi ilçesindeki depremzedelerin kurdukları konteynerler, AKP’li belediye tarafından "kaçak yapılaşma" olduğu iddiasıyla yıkılmak istendi. Evlerinin yıkımına izin vermeyen depremzedelere polis ve jandarma tarafından müdahale edildi.

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Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen ve yıkımın büyük olduğu Malatya'nın Battalgazi ilçesi Bahri Mahallesinde depremzedeler tarafından kurulan konteynerlerin AKP'li belediye tarafından yıkılmak istenmesi sonrasında arbede yaşandı.

Yıkım kararına ilişkin belediyeden bir tebligat gelmediğini belirten depremzede Faruk Bilgiç, “Malatya'da hâlâ ağır hasarlı binlerce bina var ve vatandaş yürümeye korkuyor ama belediyenin derdi gelip konteyneri yıkmak” dedi.

“VATANDAŞ YIKIMA DİRENİYOR”

Yaşanan olayı SÖZCÜ'ye anlatan depremzede Faruk Bilgiç, şunları söyledi:

“Battalgazi Belediye Başkanı Battalgazi ilçesi Bahri Mahallesi'nde depremzede vatandaşların birkaç konteyner ve çadırını kaçak yapı olarak görerek düşmanın üzerine gider gibi bir orduyla gelip yıkmaya geliyor.

Burada insanlar şu an resmen ikinci bir depremi yaşıyor.  Vatandaş zaten daha deprem psikolojisini daha atlatamamış durumda. Vatandaş burada devletten yardım almadan kendi imkânlarıyla barınma ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

Kiminin evi ağır hasarlı kiminin evi başına yıkılmış ama bu kez de belediye bu insanların yakasını bırakmıyor. Vatandaş burada yıkıma karşı direniyor.

Biz de mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı bekliyoruz. Bir de bu yıkım kararı için bize herhangi bir şekilde tebligatta yapılmadı.”
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