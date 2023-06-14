Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da eczaneler kepenk kapattı /14 Haziran 2023 20:36

Almanya'da eczaneler kepenk kapattı

Eczaneler, Scholz Hükümeti'nin sağlık ve ilaç tedarik politikalarını protesto etmek için bir gün boyunca kepenk kapattı. Eczacılar tepki gösterdikleri sağlık politikalarını "kemer sıkma çılgınlığı" olarak nitelendiriyor.

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Almanya genelindeki 18 bin civarında eczanenin büyük bir bölümü bugün Scholz Hükümeti'ni protesto etmek amacıyla bir gün süreyle kepenk kapattı.

Eczaneler bu eylemleri ve gün içinde farklı kentlerde düzenledikleri protestolarıyla, hükümetin sağlık politikalarına dönük tepkilerini göstermek istediklerini duyurdular.

Protestocular başkent Berlin'de, önce sağlık bakanlığına ardından da ve ekonomi bakanlığına yürüyüş düzenlediler. Yürüyüşe katılan eczacılar ellerinde "İlaca para yok, silahlara var” yazılı pankartlar taşıdılar.

Federal Alman Eczacılar Birliği (ABDA) Başkanı Gabriele Regina Overwiening, "Federal Hükümet, ülke genelindeki ilaç tedariğini geleceğe uygun hale getirmek yerine zayıflatıyor” açıklamasını yaptı.

Ne talep ediliyor?

Hükümeti "kemer sıkma çılgınlığı” ile suçlayan eczacılar ücretlerindeki kararlaştırılan indirime de tepkili. ABDA tarafından yapılan açıklamada zaten ücretlerde son 10 yıldır artış olmadığına dikkat çekildi, "Kararlaştırılan indirim, eczane ekiplerinin yüzüne vurulmuş bir tokattır” ifadelerine yer verildi.

Covid-19 salgınından bu yana ilaç tedariğinde yaşanan sıkıntılarla boğuştuklarını söyleyen eczacılar ekstra iş yükü nedeniyle daha fazla ücret, daha az bürokrasi ve daha fazla karar alma yetkisi talep ediyor.

Federal Eczacılar Odası Başkanı Thomas Benkert ise zor koşullar nedeniyle kapanan eczanelere dikkat çekti, "daha fazla eczane yok olursa bu dramatik sonuçlar doğurur” diye konuştu, protestolarıyla da topluma eczanelerin taşıdığı önemi göstermek istediklerini söyledi.

"Taleplerin karşılanması mümkün değil”

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, eczanelerin daha fazla ücret talebini geri çevirmişti. Lauterbach, ek bütçe kaynaklarının yetersizliğine dikkat çekmiş, zorunlu sağlık sigortaları için artan katkı payları nedeniyle de eczacıların taleplerini karşılamanın şu an için mümkün olmadığını duyurmuştu.

Hükümet ortaklarından Hür Demokrat Parti'nin sağlık politikacısı Lars Lindemann ise farklı görüşte. Lindemann, taleplerin doğurdan reddedilmesini doğru bulmadığını, Lauterbach'ın eczacılarla görüş alışverişinde bulunması gerektiğini söyledi, "Mali çerçeve adım atılmasına imkan tanımıyorsa o zaman çerçevede değişikliğe gidilmelidir” dedi.

ABDA, 2022 yılında ülke çapındaki 393 eczanenin kapattığı bilgisini paylaştı. Almanya'daki eczane sayısı son 40 yılın en düşük seviyesine geriledi. Ülke genelindeki kepenk kapatma eylemine eczanelerin yüzde 85'inden fazlasının katıldığı, acil durumlarda ilaç ihtiyacının karşılanması için de 1200 eczanen nöbetçi olarak görev yaptığı açıklandı.
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