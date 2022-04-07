Samanyolu Haber /Politika / AKP’li belediye tehdit etti, Davutoğlu iftara alınmadı /07 Nisan 2022 11:16

AKP’li belediye tehdit etti, Davutoğlu iftara alınmadı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin, dernek yönetimini tehdidi nedeniyle Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği’nin iftar yemeğine katılamadığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Mente, Üsküdar Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, mülkiyeti de belediyeye ait olan Boğaziçi Yaşam Merkezi’nde iftar yemeğine davet edildiklerini ifade ederek, iftara katılamamalarına dair şunları kaydetti:

“Genel merkezimize davetiye geldi ve telefonla da aranarak Sayın Davutoğlu davet edildi. Biz de Üsküdar’da bir STK ziyareti planladık. Akabinde de derneğin iftarına katılacaktık. İftara bir saat kala, Üsküdar Belediyesi yetkilileri dernek yöneticilerini aramışlar. ‘Burası beyefendinin, cumhurbaşkanının ilçesi, bu programı neden böyle yapıyorsunuz? Sonrası sizin için iyi olmaz’ diyerek dernekteki arkadaşları sıkıntıya sokmuşlar. Onlar da mahcup oldu. Biz de katılamamış olduk.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP’li belediye tehdit etti, Davutoğlu iftara alınmadı Sonraki Haber >>

Üstad, Topal Hafız'a ne demişti?

Üstad, Topal Hafız'a ne demişti?

Çek Cumhuriyeti Ukrayna’ya Sovyet tankları verdi

Çek Cumhuriyeti Ukrayna’ya Sovyet tankları verdi

Brezilya Yüksek Mahkemesi Türkiye'deki hukuksuzluğu tescil etti

Brezilya Yüksek Mahkemesi Türkiye'deki hukuksuzluğu tescil etti

Dünya 'yeni nesil' sanat eseri rPlace için bir araya geldi

Dünya 'yeni nesil' sanat eseri rPlace için bir araya geldi

'Kuran'ı kenara bırak, Cumhurbaşkanı faize haram değil dediyse haram değil'

'Kuran'ı kenara bırak, Cumhurbaşkanı faize haram değil dediyse haram değil'

15 yaşındaki Zeynep Vildan Gözel acılı hikayesi

15 yaşındaki Zeynep Vildan Gözel acılı hikayesi

Azerbaycanda patlama

Azerbaycanda patlama

Kiev'den korkunç görüntüler

Kiev'den korkunç görüntüler

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı

Sancak’ın inkar ettiği sözlerin ses kaydı çıktı

Sancak’ın inkar ettiği sözlerin ses kaydı çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:45:16