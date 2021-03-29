AKP’li Dağ’dan Ayvatoğlu’nun zenginleşmesiyle ilgili yorum: Bir senede olduğunu düşünmüyorum

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, uyuşturucu kullandığı anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyaya düşen ve ardından gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu'yla ilgili bir açıklamalarda bulundu.





CNN Türk kanalında konuşan ve “Yakın çalışma ekibimde değil, bizim buradan çıkartacağımız dersler var. Mevzunun diğer boyutlarına bakacak olursak burada, biz bir kere haberdar olur olmaz bu kişinin işine son verdik” diyen Dağ, AKP’ye oy verenlerden ‘helallik’ istedi. Dağ şöyle konuştu:





“Daha çok dikkat etmemiz lazım, ortaya çıkan görüntülerden samimi olarak bize oy veren insanların bunları AK Parti’ye yakıştıramadığı için üzüldüğünü görüyorum ve onlardan helallik istiyorum. Ama asıl mesele, burada tartışmamız gereken meselelerden birisi de böyle bir konu meydana geldiğinde hangi partinin nasıl reaksiyon gösterdiğidir. Ben şahsıma yönelik bir operasyon olduğu konusunda bir bilgiye sahip değilim. İfadeye göre arkadaşları şantaj yapmış. Bizlerle güçlü görünmek için fotoğraf çektirmiş olabilir. Bu olay siyasetin ana gündem maddesi olmamalı.”





‘YARGININ ÖNÜ AÇIK’





Dağ, Ayvatoğlu’nun nasıl zenginleştiğine ilişkin soruya da yanıt vererek, şu ifadeleri kullandı:





“Bir seneki süre zarfında bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yargının bu konuda eli açık. Elinde delil, belge olanlar, iddiasını ortaya koyanlar, ticaret yaparak değil de nüfus ticareti yaparak, belediye, kamu hizmetleri noktasında çalışma yaparak durum varsa yargının önü açık.”