Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li trol hesabın reklam harcaması: Yedi günde 200 bin TL /04 Mayıs 2023 10:14

AKP’li trol hesabın reklam harcaması: Yedi günde 200 bin TL

AKP’li trol hesabın reklam harcaması: Yedi günde 200 bin TL

SHABER3.COM

Diken'in haberine göre Millet ittifakı aleyhine montaj videolar yayınlayan ‘Büyük Türkiye’ adlı AKP’li trol Youtube kanalının Facebook sayfası için toplam harcama tutarı 500 bin TL’yi aştı.

Bu tutarın yarısına yakını sadece yedi günde harcandı.



Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dikkat çektiği manipülatif videolar, reklam içeriği olarak Youtube’da yayılmaya başlamıştı.

Diken, Youtube’da AKP propagandası yapan ‘Büyük Türkiye’nin, popüler videolara reklamlar vererek Kılıçdaroğlu ve PKK yöneticilerini aynı videoda birleştirdiğini duyurmuştu.


Aynı sayfanın Facebook’ta da faaliyet yürüttüğü ve PKK ile Kılıçdaroğlu’nu ilişkilendirdiği videoları yaymak için Facebook’a reklam verdiği de ortaya çıktı. 

Facebook kayıtlarına göre Adem Demirkol ve İbrahim Karadağ adına verilen reklamlarda toplam harcama 500 bin liranın üzerinde. 

2023 yılına ait ilk ücretli reklamını 4 Nisan 2023 tarihinde veren sayfanın bu reklamı 16 Nisan 2023’e kadar yürürlükte kaldı.



Sayfanın sahipleri bu reklam için toplamda 70 bin ile 80 bin lira arasında bir meblağ ödedi. Çeşitli tarihlerde verilen reklamlarla birlikte sadece son bir haftada verilen reklamların toplam ücreti 200 bin lirayı aştı. 

Sayfanın en çok para harcadığı reklamlar arasında ise 100 bin liraya yakın tutarla HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç’un “Bu seçim hapiste yatan tüm arkadaşlarımız için hesap soracağız” başlığıyla yayınlanan videosu yer alıyor. Türkiye’nin kentlerinin büyük bölümünü kapsayan reklam en fazla İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde izlendi. 


Sayfa son yedi günde videolarını reklamla yaygınlaştırmak için 214 bin 596 TL harcadı. 2020’de kurulan sayfa bugüne kadar toplamda 509 bin 892 TL harcadı.

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