Samanyolu Haber /Gündem / AKP’nin adayı ağzındaki baklayı çıkardı: /14 Şubat 2024 20:26

AKP’nin adayı ağzındaki baklayı çıkardı:

AKP’nin Konya Akşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Kahraman, dün katıldığı toplantıda tartışma yaratacak açıklamalar yaptı.

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BirGün'de yer alan habere göre AKP’li Kahraman, “Siyaset herkes hizmet edecek ama kendine destek verenlere, iktidar yapanlara de daha fazla hizmet edecek. Bu bizim şiarımız, kim ne derse desin. Bizimle beraber yürüyen insanları ayırırız, ayrıcalık gösteririz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da 4 Şubat tarihinde Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı" demişti. Erdoğan’ın bu sözleri büyük tepki çekmişti.
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