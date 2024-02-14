Anagold’a olumlu ÇED veren Kurum: Olayı siyasete taşımak insafsızlık

Siyanürlü altın madenine ÇED onayının verilmesini savunan Kurum, denetimlerin çok sıkı şekilde yapıldığını öne sürdü.





Bold Medya'da yer alan habere göre Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına İstanbul’da devam ederken adı Erzincan’daki maden faciası yüzünden gündemden düşmüyor.Anagold’a ait madende yaşanan faciada toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ederken, maden firmasının işletime açıldığı dönemde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinde olan Murat Kurum, kendisine yönelik tepkilerin ardından sessizliğini bozdu.Kurum’un açıklamaları şöyle:“Bizim dönemimizde tam denetimler yapıldı. Bakanlık, kapasite artırımı yapmaz, çevreye etkiyi ölçer. Bu konuyla ilgili dün geceden itibaren algı operasyonu başlatıldı. Bu olayı siyasete alet etmek vicdansızlıktır, insafsızlıktır. Bu hangi erdeme sığar. İnsanların canları üzerinden siyasi ikbal peşine düşenleri bu millet affetmeyecektir. Bu siyaset simsarlarını her zaman olduğu gibi bu millet unutmayacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.Bizim tek gayretimiz var o da canlarımızın bir an önce kurtulmasıdır.”Kurum’un bakan olduğu dönemde şirkete göçüğün meydana geldiği yerde arama faaliyetlerinin kapasitesinin arttırılmasına onay verilmişti. Ayrıca bakanlıkça, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu (ÇED) olumlu yönde değerlendirilip şirketin arama faaliyeti genişletilmişti.Altın arayan şirket ve İliç’teki maden arama sahası, yapay göle siyanür sızdırdığı görüntülerle geçtiğimiz yıllarda kamuoyunun gündemine gelmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunun üstüne “denetimler yapılmış maden arama faaliyeti olmayacaktır” açıklaması da yapmıştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada “Çevre kirliliğine neden olan altın madenine “EN ÜST SINIR” olan 16 milyon 441 bin TL idari para cezası uygulanırken, ayrıca söz konusu olayla ilgili 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli soruşturmanın yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu” İfadeleri kullanılmıştı.Bakanlık yetkilileri, bölgede çevresel izleme çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüleceğini, analiz sonuçlarına göre ise lüzum görülen alanlarda çevresel iyileştirme çalışmalarına devam edileceğini açıkladı.