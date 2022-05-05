Samanyolu Haber /Gündem / AKP seçim hazırlıkları için kampa giriyor /05 Mayıs 2022 16:55

AKP seçim hazırlıkları için kampa giriyor

Seçim hazırlıklarının masaya yatırılacağı "AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı", 3-5 Haziran'da Kızılcahamam'da yapılacak.

SHABER3.COM

AKP 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için 3-5 Haziran'da Kızılcahamam'da kampa giriyor. Bir otelde gerçekleştirilecek 3 günlük toplantıya, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu, Kurucular Kurulu üyeleri ile milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, birim başkan yardımcıları, bakanlar ve bakan yardımcıları katılacak.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlaması planlanan toplantı, basına kapalı programlarla devam edecek.

Covid-19 salgınının ardından yapılacak ilk 'İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, AKP'nin 2023 seçimlerine yönelik hazırlıklarının masaya yatırılması, Genel Merkez ve teşkilatların çalışmaları değerlendirilmesi planlanıyor.

Çeşitli sunumların gerçekleştirileceği, istişarelerin yapılacağı toplantının yine Erdoğan'ın konuşmasıyla tamamlanması öngörülüyor.

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