Samanyolu Haber /Gündem / AKP seçimler için kendine iki rakip belirledi: Parti kulislerinden sızdı… /16 Mayıs 2022 11:58

AKP seçimler için kendine iki rakip belirledi: Parti kulislerinden sızdı…

İddiaya göre partideki oy kaybının farkında olan AKP kulisleri, yine de kendilerini açık ara ilk sırada görüyor.

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Son seçim anketlerinde AKP'deki oy kaybı göze çarpıyordu. Daha önceki anketlerde 40-45 bandında çıkan AKP, yüzde 35'lere kadar geriledi. Ancak AKP MYK üyesi Mustafa Şen, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oy kayıplarını telafi ettiklerini ve şu anda partilerinin oy oranının yeniden yüzde 40'lara ulaştığını belirtti.

Şen ayrıca, yüzde 45 ve 46'ya da hızla çıkacaklarını dile getirdi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre parti kulislerinde konuyla ilgili dikkat çeken bir görüş hakim. Partililer oy kaybı olduğunu görüyor ancak bu oyların başka yere gittiğini düşünmüyorlar.

AKP'NİN İKİ RAKİBİ VAR
Hala birinci parti olduklarını belirten AKP'li siyasetçilere göre ülkenin temel sorunlarına somut çözüm önerileri sunamayan muhalefetin şansı yok. Kulislerde "AKP'nin iki rakibi var. AKP'nin rakibi AKP'dir. AKP'nin rakibi ekonomidir" deniliyor. Bu söylemin anlamı ise AKP'ye rakip olacak unsur, AKP tarafından hayata geçirilemeyenler.

Ekonominin düzelmesi ve parti teşkilatının canlanması, yeniden organizasyonuyla sorunların üstesinden gelinip seçimlerin kazanılacağına inanılıyor. AKP'li bir siyasetçinin bir de dikkat çeken sloganı var. "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılı liderliğine güveni ifade ettiğini" söylediği slogan şöyle: 

"Tayyip Erdoğan bitti demeden bitmez."
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