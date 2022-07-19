Samanyolu Haber /Gündem / AKP şimdi de EYT'ye sarıldı: Düzenleme yıl sonuna kadar mecliste olacak /19 Temmuz 2022 14:02

AKP şimdi de EYT'ye sarıldı: Düzenleme yıl sonuna kadar mecliste olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili bakanlık bünyesinde bir çalışma grubu oluşturduklarını belirtti. Bilgin, yıl sonuna kadar düzenlemenin meclise sunulmasını hedeflediklerini duyurdu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözebilmek adına bakanlık bünyesinde çalışma grubu kurulduğunu açıkladı.

A Haber’e konuşan Bakan Bilgin şunları söyledi:

“Bakanlık bünyesinde bir çalışma grubu oluşturduk. Bu çalışma grubu bu formül üzerinde çalışıyor. En uygun formülü uygulamaya sokma niyetindeyiz.

Bir sayı ve içerik veremem ama çok sayıda formül var. Alternatifler var. Bu alternatifler üzerinden çalışmalarımızı yapacağız. İşin bir mali boyutu var.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DA KATILACAK
Çalışmamız bir noktaya geldiğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı da çalışmamıza katılacak. Onların da bu formüller üzerinde hesaplamalar yapmasını bekleyeceğiz. O formüllerin her birinin ayrı maliyet hesabı yapıldığında Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Kararı Cumhurbaşkanımız verecek.”

YIL BİTMEDEN MECLİSE GELMESİ HEDEFLENİYOR
Bakan Bilgin konu ile ilgili, “Yıl sonuna kadar Meclis’e sunamazsak, en geç Ocak ayında bu düzenlemenin Meclis’e sunacağız” ifadelerini kullandı.
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