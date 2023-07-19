Samanyolu Haber /Teknoloji / AKP Trollerinin parmağı var mı? Seçimlerden önce 700 bin TikTok hesabı çalınmış /19 Temmuz 2023 11:45

AKP Trollerinin parmağı var mı? Seçimlerden önce 700 bin TikTok hesabı çalınmış

Türkiye'de mayıs ayında düzenlenen seçimlerden önce yaklaşık 700 bin TikTok hesabının çalındığını yazan Forbes dergisinde, güvenlik açığından faydalananların tespit edilmediği aktarıldı.

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ABD merkezli Forbes dergisi, Türkiye'de mayıs ayında düzenlenen seçimlerden önce yaklaşık 700 bin TikTok hesabının çalındığını yazdı. Kullanıcıların özel bilgilerine erişildiğini ve hesaplarının kontrol edildiğini aktaran Forbes, şirketin 'güvenlik açıklarından haberdar olduğunu' belirtti.

'SALDIRIYA AÇIK BİR DURUM OLUŞTURUYOR'
TikTok’un SMS aracılığıyla tek seferlik kullanıma uygun şifreler gönderdiği ve bu şifrelerin çalındığı aktarıldı. Maliyetleri kısmak için bu tür SMS’lerin kullanıldığı belirtilirken, haberde “Bu yöntemi kullanan şirketler para kazanabilir fakat bu mesajların güvensiz oluşu müdahaleye ve saldırıya açık bir durum da oluşturabilir” denildi. 

'NİSAN AYINDA OLAĞANDIŞI AKTİVİTE FARK EDİLDİ'

Konuya ilişkin açıklama yapan TikTok Sözcüsü Alex Haurek ise , şöyle konuştu: “TikTok nisan ayında bazı hesaplardaki beğeni sayılarında ve takipçi sayılarındaki olağandışı aktiviteyi fark etti. Biz hızlıca gerekli adımları attık ve etkilenen kullanıcılara bilgi vererek hesaplarını güvenlik altına almayı başardık."

Haurek, şirkette yürütülen soruşturmada, yaşananların Türkiye’deki seçimlerle bağı olduğuna dair bir kanıt bulunamadığını aktardı. Henüz güvenlik açığından faydalananların tespit edilmediği kaydedildi. 

'ERDOĞAN YÖNETİMİ TROLL AĞINI KULLANIYOR'
"Erdoğan seçmenleri kazanmak için 'deep fake' ve sansüre bel bağladı" denilen haberde, şu ifadeler kullanıldı: "Erdoğan yönetimindeki Türkiye hükümetinin, gazetecileri ve muhalefeti sindirmek için troll ağını kullandığı biliniyor. Mayıs seçimleri yaklaşırken, Erdoğan seçmenleri kazanmak için 'depp fake' ve sansüre bel bağladı. Seçimdeki ana rakibi Kemal Kılıçdaroğlu da Rusya hükümetini seçimden önceki günlerde yanlış bilgi yaymakla suçlamıştı."
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