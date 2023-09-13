AKP ve MHP harekete geçti:

14 - 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde, önceki yıllara göre açıkça görülen bir oy kaybı yaşayan AKP, yerel seçim stratejilerini değerlendiriyor. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirleri geri alma hedefiyle MHP ile iş birliği görüşmelerine başlayacak bir heyet belirledi.





Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre, AKP heyetinde Genel Başkanvekili Efkan Ala, AKP Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve AKP Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz bulunuyor. MHP tarafında ise henüz Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından bir görevlendirme yapılmamış, ancak AKP'nin belirlediği isimlere karşılık olarak bir heyet oluşturulması bekleniyor. İki parti heyetlerinin gelecek hafta bir araya gelerek görüşmelere başlaması planlanıyor.