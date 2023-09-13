Samanyolu Haber /Dünya / Rusların Erdoğan pişmanlığı: Yeniden seçilmesine yardım etmek hataydı /13 Eylül 2023 00:44

Rusların Erdoğan pişmanlığı: Yeniden seçilmesine yardım etmek hataydı

Putin'e yakınlığıyla bilinen gazeteci Sergey Mardan, "Erdoğan gerçekçi olmayan (uçuk) küresel emelleri olan bir kağıttan kaplan. Rusya'nın Erdoğan'ın yeniden seçilmesine yardım etmesi hataydı" dedi.

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Bold Medya'da yer alan habere göre Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen gazeteci Sergey Mardan, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ağır ifadelerle eleştirdi.

The Daily Beats’ten gazeteci Julia Davis’in paylaştığı görüntülerde Mardan, “Erdoğan gerçekçi olmayan (uçuk) küresel emelleri olan bir kağıttan kaplan. Rusya’nın Erdoğan’ın yeniden seçilmesine yardım etmesi hataydı” ifadelerini kullanıyor.

Erdoğan’ın geçen hafta Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmesinde, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devamına ilişkin somut ve umut verici bir sonuç çıkmamış, küresel gıda krizinin önlenmesi için hayati önemde görülen tahıl koridorunun kısa vadede yeniden canlanmasına yönelik beklentiler azalmıştı.
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