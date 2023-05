AKP ve MHP’liler CHP’li sandık görevlisini dövdü

Sözcü'de yer alan habere göre İstanbul’un Esenler ilçesinde bulunan Fatih Mahallesi Şehit Muhammed Aksu Okulu'nda bir sandık görevlisi saldırıya uğradı. CHP Esenler İlçe Başkanı Kemal Şahin, “Esenler Fatih Mahallesi Şehit Muhammed Aksu Okulu’nda 1091 no’lu sandıkta görevli müşahidimiz Mehmet Eldem sandıkta yapılan olumsuzluklara itiraz ettiği için AKP ve MHP'li üyeler tarafından darp edildi. Şu an Bakırköy Sadi Konuk Hastanesinde. Kaburgaları kırık halde, müşahede altındadır” dedi.



Şahin sosyal medya hesabından usulsüzlüklere itiraz ettiği için CHP’li müşahit Mehmet Eldem’in darp edildiğini ifade etti. Şahin’in paylaşımı şöyle:



“Esenler Fatih Mh Şehit Muhammed Aksu Okulu’nda 1091 nolu sandıkta görevli müşahidimiz Mehmet Eldem sandıkta yapılan olumsuzluklara itiraz ettiği için AKP ve MHP'li üyeler tarafından darp edildi, şu an Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi’nde; kaburgaları kırık halde, müşahede altındadır.”



CHP'li Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabından aynı olay ile ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, “Seçimi bir savaşa dönüştürme eğiliminde olanlara attığınız ve sahip çıkacağınız her oyla engel olacaksın İstanbul! Olaya müdahale ederken saldırganlar tarafından darp edilen kolluk kuvvetlerimize de çok geçmiş olsun” dedi.