AKP ve MHP seçim tarihinde uzlaştı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleştirilen görüşmenin ana gündemini seçim tarihinin oluşturduğu ve 30 Nisan için "ön uzlaşmanın" sağlandığı öğrenildi. Söz konusu tarihle ilgili olarak her iki parti kurmaylarının çalışma yapacağı belirtildi.





Beştepe'de Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen görüşme "beklenenden erken" bir görüşme olarak değerlendirilirken DW Türkçe'nin AKP kaynaklarından edindiği bilgiye göre; buluşmada seçim tarihlerine dair senaryolar ele alındı. Erdoğan, Beştepe'deki Bahçeli görüşmesinin ardından AKP yöneticisi ve Meclis yönetiminde yer alan kurmayları ile yaklaşık iki saatlik bir toplantı yaptı.





30 Nisan için uzlaşma

Erdoğan, Bahçeli görüşmesine dair kurmaylarına bilgi verirken toplantıda, 18 Haziran'da yapılması öngörülen seçimlerin öne çekilmesinin ele alındığı ve üzerinde durulan tarihin de ilk tur seçimler için 30 Nisan olduğunu söylediği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, 30 Nisan'da milletvekili genel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun yapılması konusunda Devlet Bahçeli'den de bir itiraz gelmedi.





Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası Beştepe'deki zirvede Erdoğan, kurmayları ile 30 Nisan seçeneği ön planda olmak üzere bu konuda çalışmaların yapılmasını da istedi. Bu durumda seçimler ikinci tura kalırsa da 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek. DW Türkçe'ye bilgi veren AKP kurmaylarına göre Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması "çok büyük olasılık."





Bu nedenle tarihler belirlenirken iki haftalık ara dikkate alındı.