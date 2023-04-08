Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de 56 vekil çizik yedi /08 Nisan 2023 17:42

AKP'de 56 vekil çizik yedi

AKP'de kesintisiz 3 dönem vekillik yapmış ya da aralıklarla 3-5 dönem vekillik yapmış 56 ismin aday gösterilmeyeceği iddia edildi

SHABER3.COM

Yarın saat 17.00'de sona erecek olan milletvekili aday listesi teslim süreci yaklaşırken, siyasi partiler adaylarını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. AKP'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, 28. dönem AKP milletvekili adayları listesinin hazır olduğunu ve son rötuşların yapıldığını belirtti. Ancak, AKP'nin 3 dönem kuralı genişletilerek uygulanacağı ve hem kesintisiz 3 dönem vekillik yapmış hem de geçmişte aralıklarla 3, 4, 5 dönem vekillik yapmış ve halihazırda milletvekili olan 56 ismin aday gösterilmeyeceği iddia edildi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, parti kurmayları Vedat Demiröz, Hamza Dağ, Meclis komisyon başkanları Akif Çağatay Kılıç, Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Mahir Ünal, Öznur Çalık, Süreyya Sadi Bilgiç gibi isimlerin adaylık listesinde yer almayacağı belirtiliyor.

AKP listelerinde seçilecek sıralardan HÜDAPAR'a 3, Demokratik Sol Parti’ye ise 2 milletvekili adaylığı kontenjanı verilmesi bekleniyor. Bu kontenjanların ilgili partilerce genel başkanlar ve kurmaylarınca kullanılması öngörülüyor.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde siyasi partilerin aday gösterebileceği milletvekili sayısı 600 olarak belirlenmiş durumda. Aday listeleri, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen süre içinde teslim edilecek ve seçim takvimi işlemeye başlayacak. Seçim süreci boyunca siyasi partiler adaylarını ve vaatlerini kamuoyuna duyuracak.
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