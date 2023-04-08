AKP'de 56 vekil çizik yedi

Yarın saat 17.00'de sona erecek olan milletvekili aday listesi teslim süreci yaklaşırken, siyasi partiler adaylarını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. AKP'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, 28. dönem AKP milletvekili adayları listesinin hazır olduğunu ve son rötuşların yapıldığını belirtti. Ancak, AKP'nin 3 dönem kuralı genişletilerek uygulanacağı ve hem kesintisiz 3 dönem vekillik yapmış hem de geçmişte aralıklarla 3, 4, 5 dönem vekillik yapmış ve halihazırda milletvekili olan 56 ismin aday gösterilmeyeceği iddia edildi.





Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, parti kurmayları Vedat Demiröz, Hamza Dağ, Meclis komisyon başkanları Akif Çağatay Kılıç, Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Mahir Ünal, Öznur Çalık, Süreyya Sadi Bilgiç gibi isimlerin adaylık listesinde yer almayacağı belirtiliyor.



