Samanyolu Haber /Gündem / MetroPOLL'den son seçim anketi: Kılıçdaroğlu önde /08 Nisan 2023 17:38

MetroPOLL'den son seçim anketi: Kılıçdaroğlu önde

Seçimlere sayılı gün kala MetroPOLL'ün yayımladığı ''Cumhurbaşkanı Seçimi'' anketine göre, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 42.6 oy oranı ile ilk sırada yer aldı

SHABER3.COM

MetroPOLL’ün Cumhurbaşkanı Seçimi anketine göre, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 42.6 oy oranı ile ilk sırada yer alıyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 41.1 oy oranında kaldı. Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 5 olarak ölçüldüğü ankette Sinan Oğan ise ancak yüzde 2,2’de kalıyor.

İki gün önce açıklanan Yöneylem Araştırma’nın anketinde Kılıçdaroğlu yüzde 43,8, Erdoğan yüzde 39,2, Muharrem İnce yüzde 8,6, Sinan Oğan ise 2,7 oy almıştı.



MetroPOLL Araştırma Şirketi, “Türkiye’nin Nabzı Nisan 2023” araştırmasının “Cumhurbaşkanlığı seçimi – 1. tur” anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankette katılımcılara “Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşağıdaki isimlerden hangisine oy vereceksiniz?” sorusu yöneltildi.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 42.6 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 41.1 oy oranında kaldı. Memleket Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin oy oranı yüzde 5, Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan’ın oy oranı ise yüzde 2.2 oldu.

“Kararsızım” diyenleri yüzde 4.4, “Protesto oy” cevabını verenler yüzde 1.6, “Fikrim yok / cevap yok” diyenlerin oranı ise yüzde 3.1 oldu.

Ankete göre, MHP seçmeninin yüzde 13.7’si Cumhurbaşkanı Seçimi’nde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini söyledi. Memleket Partisi seçmeninin yüzde 14.5’i Kılıçdaroğlu’na, yüzde 3.2’si Recep Tayyip Erdoğan’a oy vereceğini belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MetroPOLL'den son seçim anketi: Kılıçdaroğlu önde Sonraki Haber >>

Yandaş gazeteler, masum bir kadını hedef gösterdi!

Yandaş gazeteler, masum bir kadını hedef gösterdi!

Tel Aviv sokaklarında şiddet dinmiyor: 1 turist öldürüldü, 5'i de yaralandı

Tel Aviv sokaklarında şiddet dinmiyor: 1 turist öldürüldü, 5'i de yaralandı

Barış ve Diyalog ödülleri sahiplerini buldu

Barış ve Diyalog ödülleri sahiplerini buldu

İftar Zamanı'na Cemil Tokpınar konuk oldu

İftar Zamanı'na Cemil Tokpınar konuk oldu

İşte Kılıçdaroğlu'nun engellenen iki reklam filmi

İşte Kılıçdaroğlu'nun engellenen iki reklam filmi

“Erdoğan sayesinde” dedi, mahkemelik oldu..

“Erdoğan sayesinde” dedi, mahkemelik oldu..

Cevheri Güven yayınladı; İşte AKP’yi kapattıracak belgeler ve ses kayıtları!

Cevheri Güven yayınladı; İşte AKP’yi kapattıracak belgeler ve ses kayıtları!

Hak arayışı Meclis’te

Hak arayışı Meclis’te

‘Bay Kemal sorulmayacak sorular kanunu çıkaracak’

‘Bay Kemal sorulmayacak sorular kanunu çıkaracak’

Konya'da çiftçiden Bakan Nebati'ye tepki

Konya'da çiftçiden Bakan Nebati'ye tepki
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:12:12