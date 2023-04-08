Samanyolu Haber /Gündem / Millet İttifakı'nda hedef 400 milletvekili /08 Nisan 2023 16:24

Millet İttifakı'nda hedef 400 milletvekili

Millet İttifakı, 476 milletvekili çıkaran 39 ilde en fazla sandalyeyi almayı hedefliyor. Bu formülle, “30 vekil daha fazla çıkarılacağı” belirtiliyor. İYİ Parti’nin ise 15 ilde CHP ile “fermuar liste” hazırlaması bekleniyor. Kurmaylar, “Tabanlar ortak listeye sıcak bakacaktır” diyor.

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Değişen seçim yasasıyla birlikte “en çok milletvekilini çıkarmak için farklı formüller arayan” Millet İttifakı, her partinin ayrı listelerle seçime girdiği yöntem yerine ortak listeyi gündemine aldı. İttifak, “parlamenter sisteme en hızlı geçiş” için Meclis’te 400 vekile ihtiyaç duyuyor.

İttifaka bu anahtarı sağlamak amacıyla CHP, diğer 5 partinin CHP listelerinden seçime girmesini önerdi. İYİ Parti’nin bu teklife sıcak bakmadığı belirtilirken kulislerde son güne dek her türlü değişikliğin olabileceği konuşuluyor.

Millet İttifakı daha önce milletvekili sayısı 2-5 arasında olan toplam 42 ilde ortak listeyle, kalan illerde ve 30 büyükşehirde ise kendi listeriyle seçime girmeyi hedefliyordu. Ancak gündemdeki ortak liste formülüyle toplamda 476 milletvekili çıkaran 39 ile odaklanılıyor. Kurmaylar, ortak liste formülüyle “6’lı masa içindeki partilerin kendi içlerinde yarışması yerine Cumhur İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı’nın çıkartacağı aday listeleriyle doğrudan yarışılacağını” belirtiyor. 

ORTAK SENARYO
İYİ Parti’nin ortak listeye dahil olmadığı senaryoda ise “masadaki 5 partinin tek liste ile seçime girileceği ve ittifakın yaklaşık 30 kadar daha fazla milletvekili çıkartabileceği” belirtiliyor. Daha önce 10 ilde “fermuar” yönteminde anlaştığını açıklayan CHP ve İYİ Parti’nin de uzlaştıkları illerde seçimi bu şekilde kazanmayı hedefledikleri kaydediliyor. “İki partinin anlaştığı fermuar listeli il sayısının 15’e çıkabileceği” de konuşuluyor.

Öte yandan kurmaylar, ortak listeye karşı öne sürülen “Muhafazakâr seçmen CHP’yi tercih etmez” tezine ilişkin de “Araştırmalarda tabanların Kemal Bey’e sıcak baktığını, bu nedenle oy vermede sıkıntı olmayacağını gördük. Ortak listeye de sıcak bakacaktır” değerlendirmesini yapıyor. 
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