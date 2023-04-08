Samanyolu Haber /Gündem / Çayı yanlış şekilde demlerseniz zehirliyor! /08 Nisan 2023 16:05

Çayı yanlış şekilde demlerseniz zehirliyor!

Dünyanın en çok siyah çay tüketen ülkesi olarak çayı demleme şeklimiz kansere davet çıkartıyor. Sabah kahvaltıda, öğlen ve akşam yemeklerinden sonra tüketilen çay içmek adeta bir zevk haline gelirken çay demlenin öyle bir püf noktası var ki yanlış yapıldığında kansere davet çıkarıyor.

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Çayı yanlış şekilde demlerseniz bazı sağlık sorunlarına davetiye çıkarabilirsiniz. Çayın acımaması ve uzun süre dayanması için demlemiş olduğunuz çayı ocak üzerinde bekletmemenizi öneririz. Çünkü çayın acımasına sebebiyet verebilir. Bu nedenle çay iyice demlendikten sonra muhakkak ocak üzerinden alınmalıdır. Aksi taktirde başta gastrit ve ülser olmak üzere midede meydana gelebilecek hasarlara sebebiyet verebilir. Çayı demledikten sonra yüksek ısıya maruz bırakmamalısınız. Sürekli yüksek ısıda ve kaynar bir şekilde içilen çay ilerleyen zamanlarda kanser hastalıklarına sebebiyet verebilir.

ÇAY NASIL DEMLENİR? ÖDÜLLÜ ÇAY DEMLEME TEKNİĞİ

Uzun yıllardır mutfaklarda harıl harıl demlenen çaylarda büyük bir hata yapıldığı ortaya çıktı. Uzmanlara göre lezzetli bir çay içmek için, ödüllü bir çay demleme taktiği olan "Önce su, sonra çay" yönteminin, çayı çok daha lezzetli yaptığı açıklandı. Çay demlerken sıklıkla yapılan hatalardan biri de çayın hemen üstüne kaynamış suyun eklenmesidir. Eğer hemen çayın üstüne kaynamış suyu dökerseniz çay lezzetini kaybeder hem de direk haşlanmış olur. Bu yüzden: İlk olarak çaydanlığın altına su koyun ve ocağa alın. Alt demlikteki suyu kaynamaya bırakın. Alt demlikteki su kaynadıktan sonra üstteki boş demliğin içine kaynamış sudan biraz dökün. Daha sonra yaklaşık 5 yemek kaşığı çayı (kaçak çay ise daha az koyabilirsiniz) üst demliğe sıcak suyun üzerine yavaşça dökün. Sonrasında alt demliğe tekrar soğuk su ekleyin ve tekrar ateşe koyun. Bu sırada üstteki çay yavaş yavaş demlenir ve istediğiniz kıvama gelir. Yaklaşık bir 10 dakika demlenmeye bıraktığınız takdirde tavşan kanı çayınız lezzetli bir şekilde servis edebilirsiniz.
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